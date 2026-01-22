Waar gevestigde vlaggenproducenten duurzaamheid vaak ‘erbij’ doen, lanceert oprichter Niek van der Kuijl (26) het eerste vlaggenmerk ter wereld dat start met een volledig duurzaam assortiment op basis van de gepatenteerde CiCLO®-technologie. De vlaggen zijn gemaakt van polyester met een toevoeging die ervoor zorgt dat het materiaal biologisch afbreekbaar is. Dit proces voorkomt dat slijtage leidt tot persistente microplastics in het milieu.“Jaarlijks worden er miljoenen vlaggen geproduceerd.

“Tijdens hun levensduur verliezen zij tot wel 25 procent van hun gewicht in de vorm van microplastics,” zegt Van der Kuijl. “Deze miljarden onzichtbare deeltjes vervuilen ons land, onze oceaan en zijn bovendien schadelijk voor onszelf.” “Daarom biedt Better Flags een toegankelijke oplossing die een ‘zero waste’ garandeert.”

Einde aan greenwashing

Van der Kuijl: “Veel bedrijven communiceren op materiaal dat bijdraagt aan de plasticsoep. Ik noem dat ‘environmental confetti’: een normale polyester vlag is een symbool dat eigenlijk gewoon plastic aan het strooien is. Omdat wij uitsluitend duurzaam produceren, hoeft de klant bij ons niet te zoeken naar het ‘groene vinkje’. Het hele assortiment is proof.”

Marktleiders omarmen Better Flags

Better Flags is vanaf vandaag verkrijgbaar via Vlaggenclub, de grootste online vlaggenwinkel van Nederland, maritieme groothandel Belship en impactplatform SocialGoodz. Internationaal werkt Better Flags samen met Flags For Good, opgericht door de Amerikaanse vexilloloog en TED-spreker Michael Green. Flags For Good gaat uiteindelijke haar volledige assortiment om naar het biologisch afbreekbare polyester van Better Flags.

Over Better Flags

Better Flags is het zusterbedrijf van Hemptex, producent van premium vlaggen van regeneratieve hennep. Waar Hemptex zich richt op organisaties die het ultieme duurzame statement willen maken, biedt Better Flags een schaalbare oplossing voor de bredere markt: van MKB tot multinationals, van evenementen tot maritieme sector. Het doel is hetzelfde: de vervuiling door microplastics uit textiel elimineren. Better Flags is aangesloten bij 1% for the Planet.