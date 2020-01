Mattel kondigt Mega Bloks® Bio-Based Plastic Line aan op de speelgoedbeurs in Neurenberg

Mattel, Inc. heeft aangekondigd dat MEGA, het populaire bouwmerk van het bedrijf, nieuwe producten lanceert die zijn afgeleid van een biobased plastic lijn. Het meest verkochte bouwproduct voor kleuters, Mega Bloks, bevat nu drie voorschoolse bouwsets – Polar Friends, Safari Friends en Woodland Friends – afgeleid van biobased harsen. De bouwsets hebben een door Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerde verpakking die volledig recyclebaar is.

De MEGA-aankondiging is het tweede product dat Mattel heeft geïntroduceerd als onderdeel van zijn onlangs aangekondigde doelstelling om tegen 2030 100% gerecyclede, recyclebare of biobased kunststoffen in zowel zijn producten als verpakkingen te bereiken. Dit nieuwe doel is een uitbreiding van de in 2011 aangekondigde ‘Environmental Sustainable Sourcing Principles’. Het bedrijf haalt nu 93% van het papier en de houtvezel die wordt gebruikt in de verpakking en producten uit gerecycled of Forest Stewardship Council (FSC) -gehalte en overtreft daarmee de doelstelling van 2018 van 90%.

“Duurzaamheid van het milieu is een prioriteit van het bedrijf en we zijn er trots op het eerste product van Mega te kunnen aankondigen, gemaakt van biobased materialen“, aldus Richard Dickson, President en COO van Mattel. “Ons Mega-team is zeer toegewijd om de beste producten aan hun loyale consumenten te brengen en zij stimuleren innovatie om dit op de meest duurzame manier te doen.”

“Het creëren van een duurzamere wereld is belangrijk voor ons team, ons bedrijf en onze consumenten, en onze eerste bouwlijn afgeleid van biobased plastics is hier een voorbeeld van,” zei Bisma Ansari, SVP van MEGA: “Onze Mega Bloks zijn de definiërend product voor MEGA, dus deze volgende stap in innovatie stelt ons in staat om de hoogwaardige producten te maken waarvan we weten dat gezinnen er dol op zijn uit duurzamere materialen. “