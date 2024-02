Tijdens de wereldpeulvruchtenweek lanceert Bonduelle haar nieuwe blikverpakkingen. De nieuwe etiketten hebben een modern en vrolijk jasje. Als leider in peulvruchten introduceert Bonduelle ook 4 nieuwe varianten. De peulvruchten blijven in blik omdat ’s werelds grootste groentemerk Bonduelle geen concessies wil doen aan kwaliteit en smaak en omdat blik bovendien de meest recyclebare verpakking is.

Het logo van Bonduelle is gemoderniseerd. Het nieuwe merklogo symboliseert de transitie van groenten merk naar een plantaardig merk. Daarnaast is er een duidelijke kleursegmentatie aangebracht in de etiketten om de verschillende groenten types van elkaar te onderscheiden en navigatie op het schap te bevorderen. De productfotografie laat de kwaliteit van het product sterk tot zijn recht komen.

“Bonduelle is superieur in blik”, zegt Lianne Hanenberg, marketing director van Bonduelle Noord Europa stellig.

Ten eerste omdat de kleur, bite en smaak van onze peulvruchten door de unieke stoombereiding het best tot hun recht komen in blik. In andere verpakkingen zwemmen boontjes in vocht en dat leidt tot een veel lagere kwaliteit.

Ten tweede kiezen we voor blik omdat blik 100% recyclebaar is. Andere verpakkingstypes zoals plastic en karton zijn slechts deels recyclebaar doordat het van een mix van materialen is gemaakt. De huidige recycle-rate van voedsel in karton of in pak zit in Nederland op slechts 31% en van plastic op 46%, dat is voor Bonduelle onacceptabel. Blik is circulair, een blik is en blijft een blik, ook in het tweede leven. Dat vinden wij belangrijk voor het milieu”, aldus Lianne Hanenberg.

Duurzaamheid is een peulenschil voor blik

Zowel de overheid als de supermarkten stellen hoge eisen aan verpakkingen. Zo wil Albert Heijn zo duurzaam mogelijk verpakken met focus op verpakkingsreductie, recyclebaarheid en het toepassen van gerecycled materiaal. Blik voldoet aan de hoogste verpakkingscriteria:

– Blik is 100% recyclebaar: Een oude blikverpakking wordt zo weer een nieuwe voedselverpakking, met behoud van kwaliteit. Terwijl andere soorten verpakkingen niet weer tot een voedselverpakking gerecycled kunnen worden.

– Blik is belangrijk in de Europese doelstelling om circulair te worden:

Europa heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Circulariteit draait erom dat we materialen gebruiken die eindeloos recyclebaar zijn. Blik is, samen met glas, één van de weinige circulaire verpakkingen.

– Blik heeft als voordeel dat producten langer goed houdbaar zijn dan andere verpakkingen. Waar plastic en karton gemiddeld 1,5 tot 2 jaar houdbaarheid garanderen, halen producten in blik gemakkelijk 4-5 jaar houdbaarheid. Belangrijk om voedselverspilling te verminderen.