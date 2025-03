Thijs van Dijk en Jordie Koppenaal, afkomstig van digitaal bureau BTTR, beginnen een PR-bureau, Chocolate. De missie van Chocolate is om hun opdrachtgevers te helpen complexe onderwerpen snel toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen. Dit doet het bureau door gebruik te maken van technieken als realtime motion. Belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe bureau is dat ze volledig transparant willen zijn over de waarde en kosten van hun dienstverlening. Vandaar dat ze als eerste bureau met het true pricing-model werken.

Transparantie als fundamenteel uitgangspunt

Met de wettelijke verplichting om te voldoen aan de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD), wordt transparantie voor bedrijven steeds belangrijker. Ze moeten immers duidelijk en eerlijk kunnen uitleggen hoe zij bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Chocolate helpt daarom organisaties complexe informatie begrijpelijk te maken, zodat ze niet alleen voldoen aan wetgeving, maar ook het vertrouwen van stakeholders winnen en media-aandacht genereren.

“Bij Chocolate geloven we dat eerlijkheid en transparantie de basis vormen van een goede communicatie met je verschillende stakeholders” zegt Thijs van Dijk, strateeg en co-founder. “Vandaar dat we werken met het true pricing-model. Hiermee willen we niet alleen een eerlijke prijs neerzetten, maar ook inzicht geven in de echte inspanningen achter een succesvolle PR-strategie. Op deze wijze willen we onze bijdrage leveren aan een duurzamere, eerlijker wereld.”

Inzetten van nieuwe technieken

Naast transparantie zet Chocolate ook in op innovatie. Realtime motion technieken spelen hierbij een sleutelrol. Door beweging en interactie direct te integreren in earned media en andere vormen van communicatie kunnen bedrijven sneller schakelen, efficiënter werken en impactvollere merkervaringen creëren. “Realtime motion is hierbij een gamechanger” aldus Jordie Koppenaal, digital designer en co-founder. “Het stelt bedrijven in staat hun boodschap sneller en effectiever over te brengen, terwijl de beleving voor de doelgroep dynamisch en relevanter wordt. Het is een krachtige tool om communicatie naar een hoger niveau te tillen.”

Over Chocolate

Chocolate is een next generation PR-bureau dat opdrachtgevers helpt met hun public relations-strategie, reputatiemanagement, reporting en data visualisaties. Het bureau wordt geleid door Thijs van Dijk en Jordie Koppenaal. Beiden hebben de laatste jaren een senior rol vervuld bij digital bureau BTTR. Inmiddels werkt het bureau voor verschillende start-ups en scale-ups. Het bureau is gevestigd in Ede.