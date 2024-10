Vandaag kondigt Albert Heijn de volgende stap in de strategische samenwerking met Tony’s Open Chain aan. Als eerste supermarkt zet het alle eigen merkproducten die cacao bevatten in de komende 3 jaar volledig over op cacao ingekocht via Tony’s Open Chain. Zo draagt de supermarktketen bij aan een positieve impact op mens en milieu in Ghana en Ivoorkust. Albert Heijn loopt met deze samenwerking voorop in de markt en laat zien dat de stap naar eerlijke en duurzamere cacao mogelijk is voor het gehele assortiment.

Duurzamere cacao voor eigen merk Albert Heijn gaat in de komende drie jaar alle ruim 600 eigen merkproducten waar cacao in verwerkt is overzetten naar duurzamere cacao afkomstig uit Tony’s Open Chain. Tony’s Open Chain is een initiatief van Tony’s Chocolonely dat andere bedrijven uitnodigt om missiepartner te worden en samen een einde te maken aan uitbuiting in cacao. Onder de huidige afspraken met Tony’s Open Chain, die al bestaan sinds 2018, kunnen klanten nu al genieten van onder meer Delicata repen en Chocoladeletters. In het eerste kwartaal van 2025 zullen de nieuwe omgezette producten in het assortiment instromen. Door de uitbreiding van de samenwerking en het overzetten van alle eigen merkproducten die cacao bevatten verwacht Albert Heijn het volume aan ingekochte Tony’s Open Chain cacao minimaal te verdrievoudigen.

‘’Wij zijn trots met deze volgende stap in de keten op gebied van het verduurzamen van ons eigen merk chocolade assortiment. Daarbij inspireren wij graag de rest van de markt en laten zien dat het kan: eerlijke en duurzamere cacao voor alle producten”, aldus Jan Willem Balk, directeur sourcing bij Albert Heijn.

Op naar de volgende mijlpaal

Albert Heijn stond aan de wieg van UTZ (nu Rainforest Alliance) in 2007 en in 2016 was Albert Heijn de eerste supermarkt die 100% gecertificeerde cacao wist te verkopen. In 2018 heeft de supermarkt met Delicata chocolade een impactvolle stap gezet om over te stappen naar cacao van Tony’s Open Chain.

“In 2018 was Albert Heijn onze eerste missiepartner. We zijn enorm enthousiast dat Albert Heijn ook nu weer voorop blijft lopen met het inkopen van duurzamere cacao. Dit is echt een voorbeeld voor de markt. Hiermee wordt onze impact steeds groter en komen we dichterbij onze missie om uitbuiting in cacao te stoppen en het leven van de cacaoboer te verbeteren,” aldus Sanne van Zon, Head of Sales bij Tony’s Open Chain.

Hoe het werkt

Het omzetten van het hele chocolade assortiment op Tony’s Open Chain cacao is mogelijk omdat er wordt gewerkt volgens het zogenaamde ‘Bean to Machine’ model. Hierbij is 100% van de cacaobonen ingekocht bij cacao coöperaties die aangesloten zijn bij Tony’s Open Chain, en hoeven de bonen niet meer gescheiden te worden na binnenkomst in de fabriek. Zo kan er geïnvesteerd worden in nog meer cacao om het hele chocolade assortiment over te zetten op Tony’s Open Chain en bereikt de supermarkt een nog grotere groep cacaoboeren, bij wie cacao wordt ingekocht via de 5 samenwerkingsprincipes.