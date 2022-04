Solvay, een vooraanstaande leverancier van natuurlijke polymeren voor schoonheidsverzorgingsformules , kondigt aan dat P&G Beauty zich bij zijn Sustainable Guar Initiative (SGI) aangesloten heeft. Dit toonaangevende programma werd in 2015 gelanceerd om de grootschalige guarteelt in het Bikaner-woestijndistrict Rajasthan in India duurzaam te maken. Dit district is een van de grootste guarproducenten van het land en voorziet Solvay van guar, dat als natuurlijke en hernieuwbare grondstof voor Jaguar® gebruikt wordt in haar- en lichaamsverzorgingsproducten.

“Ik ben verheugd P&G Beauty te mogen welkomen in het Sustainable Guar Initiative”, zei Ilham Kadri, CEO van Solvay. “Dankzij dit fantastische partnerschap zullen we onze impact aanzienlijk vergroten. Ik ben ook bijzonder trots dat we nóg meer kunnen doen om de positie van de boeren, en zeker de vrouwelijke boeren, te versterken. Dit is een winst voor boeren, klanten én consumenten.”

Met het partnerschap van P&G Beauty, een van de marktleiders in de schoonheidsindustrie, zal het bereik van het SGI-programma in de regio bijna verdubbelen. Het zal zijn inspanningen om de guarboeren, en vooral de vrouwelijke boeren, uit te rusten met de nodige middelen en kennis van goede landbouwpraktijken[1] aanzienlijk uitbreiden. Dit bevordert de voortdurende verbetering van resultaten, zoals een hogere opbrengst, een hogere productiviteit van de gewassen, een sterkere financiële stabiliteit en betere leef- en werkomstandigheden.

Het partnerschap van P&G Beauty zal 5250 nieuwe boeren aan het programma toevoegen, wat het totaal van het SGI-programma op net iets meer dan 11.000 boeren brengt. Dit betekent een verdubbeling van het bereik en de schaal van het programma. Zo krijgen 1800 extra vrouwen – boer, ondernemer, arbeider of lid van een landbouwersgezin – scholing, steun en een sterkere positie.

Bovendien zorgt P&G dat het SGI-programma dubbel zo veel vrouwen (bijna 900 in totaal) kan opleiden in huishoudelijke hygiëne en de aanleg van een moestuin, zodat ze samen met hun familie hun voedselzekerheid, voedseldiversiteit en algemene leefomstandigheden kunnen verbeteren. Het project van P&G Beauty omvat tevens de bouw van een nieuwe ‘johad’ (een vijver die eigendom is van de lokale gemeenschap). Zo kunnen ze het regenwater opvangen en laten doorsijpelen voor huishoudelijk gebruik en drinken voor de dieren, en een plantage-eenheid voor de gemeenschap aanleggen.

“We zijn trots dat we onze krachten bundelen met Solvay om de positieve impact van het Sustainable Guar Initiative aanzienlijk uit te breiden en de groei van dit belangrijke programma te versnellen”, aldus Alex Keith, CEO van P&G Beauty. “Door samen te werken met Solvay en TechnoServe India kunnen we ons blijven inzetten voor verantwoorde schoonheid en een positieve kracht zijn voor schoonheid in de wereld.. We hopen dat dit programma anderen inspireert om te investeren in de duurzame groei van guar, het versterken van de positie van vrouwelijke boeren, en het verbeteren van het leven en de levensomstandigheden van boerengemeenschappen in India.”

“Als een van de oprichters van het Sustainable Guar Initiative is het ons doel om schaalbare acties te bedenken, te demonstreren en te verfijnen voor een inclusieve en duurzame groei van het guarproductiesysteem in India”, legt Punit Gupta, Country Director van TechnoServe India, uit. “We zijn blij P&G Beauty te verwelkomen in dit belangrijke initiatief, dat hiermee een inkoper en financier van duurzame guar wordt. Het partnerschap van P&G Beauty, een van de marktleiders in de schoonheidsindustrie, betekent zeer veel voor de ondersteuning van het werk van TechnoServe om de kleine guarboeren in India te helpen om een duurzaam inkomen te genereren.”

Over het Sustainable Guar Initiative

Solvay lanceerde het SGI-programma in 2015 om guarboeren te voorzien van de nodige middelen en kennis om hun gewassen te telen. Het programma omvat scholing in klimaat slimme landbouwpraktijken om een betere en stabiele guaropbrengst te realiseren en de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Het wil ook de klimaatbereidheid en -bestendigheid van de Bikaner-regio versterken. Van 2015 tot eind 2020 verhoogde het initiatief de guaropbrengst met 125 % en de inkomsten voor de guarboeren met 143 %.

Solvay versterkt de sociale impact verder door gebruik te maken van blockchain en, samen met zijn partners TechnoServe en BanQu, een digitaal platform te bouwen om de guar van boer tot shampoo te volgen. Tot dusver is dit platform beschikbaar voor 2000 boeren. Ze kunnen hiermee hun transacties van guarvolumes en de bijbehorende betalingen registreren.

Met P&G Beauty als nieuwe partner zal het programma niet enkel zijn impact en schaal verdubbelen, maar ook zijn acties versterken. Het zal er bijvoorbeeld aan bijdragen dat de lokale kinderen naar school kunnen, dat de gemeenschappen toegang hebben tot proper en veilig drinkwater, dat de vrouwen en families scholing krijgen over de beste gezondheids- en hygiënepraktijken, dat er praktijken worden opgezet om de overleving van de plantages te monitoren, en dat een lokale Farmer Producer Organization wordt opgericht om de economische stabiliteit van de boeren en hun gezinnen te verzekeren. Lees hier meer over het Sustainable Guar Initiative-programma van Solvay.