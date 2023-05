Zeven bedrijven die lid zijn van het LCET-initiatief (Low-Carbon Emitting Technologies) van het World Economic Forum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met het gerenommeerde Nederlandse innovatieorganisatie TNO ter ondersteuning van de LCET Research & Development Hub. Bij de deelnemers behoren BASF, Covestro, Dow, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical, SABIC en Solvay.

Betere recycling van plastic en lagere CO2-voetafdruk

De R&D-hub zal zich vooral richten op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor afvalverwerking die een lagere CO2-voetafdruk hebben en een grotere mate van recycling van plastic mogelijk maken dan momenteel mogelijk is. De LCET R&D Hub voor afvalverwerking is het eerste project van LCET.

Recycling van plastic afval

Als initiatief van de particuliere sector zal de R&D-hub de technische uitdagingen in verband met afvalverwerking aanpakken en industriespecifieke problemen in verband met de ontwikkeling van mechanische en chemische recyclingroutes helpen oplossen. De eerste reeks R&D-projecten zal in de tweede helft van 2023 van start gaan. De projecten zijn erop gericht aanzienlijke vooruitgang te boeken in de richting van duurzamere afvalverwerking praktijken en zijn ook gericht op technologieën om meer afval geschikt te maken voor recycling. Dit in lijn met de Low Carbon Emission ambitie en naast innovatieve technologieën voor efficiënte recycling van plastic afval.

TNO zal de R&D-hub huisvesten en beheren, de technologieontwikkeling leiden en de projecten orkestreren en uitvoeren.

Henk-Jan Vink, Managing Director bij TNO: “We zijn erg trots dat we zijn geselecteerd als gastheer en regisseur van dit geweldige initiatief. Deze unieke co-creatie tussen de LCET-leden, onze experts en innovatiepartners zal resulteren in praktische en disruptieve technologische oplossingen om de ontwikkeling van circulaire kunststoffen met een lagere milieuvoetafdruk mogelijk te maken. TNO is ervan overtuigd verder te kunnen bouwen op haar ervaring op het gebied van circulaire modellering, verpakking en materiaalkennis en de industrie fit-for-use oplossingen te kunnen bieden.”

Koen Janssen is aangesteld als Hub Director en Jan Harm Urbanus als Technical Challenge coördinator.

Over het LCET-initiatief

Het LCET-initiatief is een coalitie van toonaangevende bedrijven uit de chemische sector die zich inzetten voor een net-nul en circulaire toekomst. Het LCET-initiatief heeft de eerste door CEO’s geleide coalitie in de sector opgericht, waarmee een cruciale stap naar implementatie wordt gezet.

Roberto Bocca, hoofd van het Centre for Energy and Materials en lid van het Executive Committee van het World Economic Forum, zei: “We zijn verheugd over de lancering van de R&D Hub, die innovatieve oplossingen voor afvalverwerking met lagere koolstofemissies en verbeterde circulariteit zal stimuleren. Het Forum is er trots op dat het de hub heeft opgezet via het LCET-initiatief en is vastbesloten op dit gebied verdere vooruitgang te boeken.

Foto bovenaan: Christoph Dittrich (Sabic), Frank Kuijpers (Sabic), Jan Harm Urbanus (TNO), Ryo Hiraide (Mitsubishi), Tommy Detemmerman (DOW), Christian Haessler (Covestro) Down: Valeriy Kapelyushko (Solvay), Bernhard von Vacano (BASF), Patrik Schneider (LyondellBasell); Jaap den Doelder (Dow), Stefan Schnippering (Mitsubishi Chemicals), Pieter Imhof (TNO)