Marktaandeel biologische producten in supermarkten in 2019 niet gestegen

De biologische omzet in supermarkten is in 2019 met 4,9% gestegen, ten opzichte van 4,3% totale groei. Daarmee is het biologisch marktaandeel in 2019 heel licht gestegen naar 3,21% (3,19% in 2018), zo blijkt uit nieuwe verkoopcijfers van supermarkten (IRI, 2020). Daarmee is er nog een enorm gat te overbruggen om naar 25% biologische landbouw te groeien in 2030, zoals het streven in de Green Deal van de Europese commissie. Een nieuw stimuleringsbeleid moet zowel vraag als aanbod gaan stimuleren, aldus brancheorganisatie Bionext.

Voor een evenwichtige groei van de markt is het belangrijk dat vraag en aanbod gelijk oplopen, om te voorkomen dat boeren met overschotten blijven zitten. Dat er drastische maatregelen moeten komen om die marktbeweging op gang te brengen, lijkt Michaël Wilde, directeur van brancheorganisatie Bionext, vanzelfsprekend.

“Als we echt willen dat biologisch een groter aandeel gaat innemen in de Nederlandse supermarkt, dan is er een rigoureus andere aanpak nodig dan de afgelopen jaren. Om er voor te zorgen dat de vraag bij consumenten en het aanbod in de Nederlandse retail gelijk stijgen. Daarbij is het van groot belang de belangrijkste barrières bij de consument weg te nemen, 68% van de consumenten geeft aan nu niet vaker biologisch te kopen door de prijs” (Ruigrok, 2020).

In september deelt de biologische branche haar aanbevelingen aan de Nederlandse overheid, die moeten leiden tot een forse groei in biologische markt. De stimuleringsmaatregelen zijn zowel aan vraag als aanbod noodzakelijk, om te voorkomen dat boeren met overschotten komen te zitten. Zo kan een BTW verlaging consumenten stimuleren vaker voor biologisch te kopen en kan gericht advies boeren helpen om de overstap naar biologisch makkelijker te maken.

IRI cijfers 2019



De totale omzet op biologische producten in de supermarkt is met 4,9% gestegen, daarmee lijkt de groei van de afgelopen jaren op biologisch te stagneren. In 2018 steeg de omzet op biologische producten in de supermarkt nog met 8,2%. Biologische eieren nemen nog steeds de koppositie in met hoogste marktaandeel van 16,6% (op de totale eieromzet in de supermarkten). De categorie biologische koffie/thee/cacao groeide het sterkst met 14,9%.