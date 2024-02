PAN-NL heeft ook dit jaar in de vijf grootste supermarkten van Nederland (AH, ALDI, Jumbo, Lidl en Plus/Coop) het aantal verse biologische producten aan aardappelen, groenten en fruit (AGF) in de schappen geteld en de resultaten met de tellingen van voorafgaande jaren vergeleken. Doel van deze EKO-tellingen is om supermarkten te stimuleren hun assortiment biologische producten te verbreden en de doelstelling van 15% biologisch landbouwareaal in 2030 in Nederland te realiseren.

Geen vers biologisch fruit en groente bij Aldi – AH blijft koploper

ALDI is de minst duurzame supermarkt van Nederland. In het aanbod van verse AGF zijn bij ALDI gemiddeld slechts 0,6 biologisch product (aardappelen) aangetroffen. In 2017 had ALDI bij een vergelijkbare steekproef van Greenpeace nog 11 biologische producten in het assortiment. Albert Heijn met gemiddeld 45 biologische producten was en blijft koploper.

Sinds 2017 stilstand in aanbod verse biologische producten

Het gemiddeld aanbod van verse biologische producten van de vijf grootste supermarkten in Nederland bedraagt op basis van deze beperkte steekproef 2024 24,4 en ligt ten opzichte van 2017 nog op hetzelfde niveau (24,2).

Promotie van biologische producten noodzakelijk

Het huidige marktaandeel van alle biologische producten in de supermarkten blijft steken op ongeveer 3,3% en het percentage biologische landbouwareaal in Nederland is nu 4,3%.

Daarmee blijft Nederland in de EU één van de landen met het laagste percentage biologisch landbouwareaal en marktaandeel. De doelstelling van het Ministerie van LNV (Adema) dat in 2030 15% van het landbouwareaal biologisch bewerkt wordt, is in het beleid van de supermarkten niet terug te vinden.

Stop de chaos aan keurmerken en labels

Hoewel biologisch gecertificeerde levensmiddelen duidelijk herkenbaar zijn met het Europese logo, voeren supermarkten daarnaast voor biologische producten ook eigen logo´s en keurmerken. De verwarring van de consument om een juiste keuze te maken wordt, door de vele logo´s plus de reclame voor zogenaamde duurzame (maar bespoten gangbare producten), bemoeilijkt.

Voer een eenvoudig systeem van logos/keurmerken in

Eén Europees groen logo voor gecertificeerde biologische levensmiddelen en één logo voor alle gangbare levensmiddelen die tijdens de teelt en/of na de oogst met chemische pesticiden behandeld zijn en net als bij andere producten: informatie bijleveren welke pesticiden zijn gebruikt voor het telen van dit product.

Ambitieuze regelgeving noodzakelijk

PAN-NL roept de Nederlandse overheid met klem op ambitieuze regelgeving op te stellen die de groei van de biologische landbouw sterk bevordert.

PAN-NL is van mening dat de overheid de supermarkten dient te dwingen een plan te schrijven en te laten uitvoeren zodat in 2030 15% van de omzet van AGF komt van biologische producten.