Door het groeiende aanbod biologisch is de omzet van biologische producten vorig jaar met 25% gestegen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van GfK (2023). De omzetstijging bestaat voor 15% uit een toenemend volume en 10% komt voort uit de gemiddelde prijsstijging door de inflatie. Nederlandse huishoudens kochten niet alleen meer, maar ook vaker biologisch. De aankoopfrequentie steeg met +15%. De voornaamste reden om biologisch te kopen is diervriendelijkheid (84%), gevolgd door de positieve impact op het klimaat en de bodemkwaliteit (79%). De meerderheid van de consumenten zou nog vaker biologisch kopen als het goedkoper zou zijn (77%) of als er een biologische variant beschikbaar is (35%), zo blijkt uit aanvullend onderzoek van I&O (2023).

De absolute omzet van biologische voedingsmiddelen steeg in 2022 met 25% naar 1,4 miljard euro. Daarmee is van de totale FMCG-omzet voor huishoudelijk gebruik 3,5% biologisch. Ook het absolute volume van biologisch nam toe (15%), terwijl het volume van niet-biologisch juist daalde. Ondanks dat de omzet van beide groepen is gestegen, groeide de biologische omzet harder.

De flinke omzetstijging van biologische voeding is onder meer een gevolg van het toenemende aanbod. Eerder al besloot supermarkt PLUS uitsluitend nog biologische drinkzuivel onder haar huismerk aan te bieden. Albert Heijn ging vorig jaar over op alleen nog biologische volkorenpasta. Supermarkten spelen een belangrijke rol, 73% van alle biologische producten worden namelijk in de supermarkt gekocht.

De groep consumenten die 1 keer per week of vaker biologisch koopt, ook wel de ‘heavy buyers’, steeg het hardst. De grootste groep zijn ‘medium buyers’, ofwel consumenten die 12-52 keer per jaar biologisch kopen. Dit zijn bijna 40% van Nederlandse huishoudens (3,2 miljoen). Zij kopen gemiddeld 3,1 keer per maand biologisch, zo’n 37,4 keer per jaar (+15%).

“Willen we naar 15% biologisch landbouw, dan is het van groot belang dat niet alleen het aanbod, maar ook de afzet van biologische producten fors groeit. We zijn heel blij dat ook in economische zware tijden, steeds meer consumenten en organisaties die bewuste keuze maken,” aldus Michaël Wilde, directeur van Bionext.

77% van de consumenten zou vaker biologisch kopen als biologische producten goedkoper zouden zijn. Diervriendelijkheid is de belangrijkste reden (84%) om voor biologisch te kiezen. Daarna volgt milieu: 79% vindt het belangrijk dat de productie van biologische voeding bijdraagt aan een gezonde bodem, zonder negatieve impact op de waterkwaliteit (78%).

De driejarige consumentencampagne ‘De mooiste boodschap is bio’ helpt consumenten om structureel vaker voor biologisch te kiezen, door de inzet van nudges in de supermarkt, ofwel subtiele aanpassingen in de winkelomgeving.