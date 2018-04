Markt voor vleesvervangers wint snel terrein

Vlees staat in het middelpunt van een maatschappelijk debat dat invloed heeft op het consumentengedrag en op bedrijven in de foodsector. De Nederlandse consument wordt in zijn consumptie sterk beïnvloed door toenemende zorgen over de impact op het milieu. Ook blijven dierenwelzijn en gezondheid belangrijke factoren in de keuzes van de consument. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Volgens ABN AMRO biedt dit kansen voor de markt van vleesvervangers en de groente- en vissector. Door de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten is de markt voor vleesvervangers de afgelopen vijf jaar met 12 procent gegroeid. Het productaanbod neemt toe en dat geldt ook voor de investeringen. Hierdoor verwacht ABN AMRO de komende jaren een versnelling van de groei: in 2018 met 6 procent en in 2019 met 8 procent.

Ook groente- en vissector profiteren van verschuiving naar alternatieve eiwitten

ABN AMRO verwacht dat ook de groente- en vissector in 2018 en 2019 zullen profiteren van de druk op de vleesconsumptie. Toch worden ook deze sectoren geconfronteerd met uitdagingen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Zo staat voedselverspilling hoog op de agenda in de Aardappelen, Groente en Fruitsector (AGF) en heeft de vissector te maken met vraagstukken over dierenwelzijn. Zo is verdoofd fileren binnen de vissector in opkomst. ABN AMRO verwacht dat de omzet van de AGF-sector met 2 procent stijgt in 2018. De vissector profiteert ook van de export. Met name in Zuid-Europa neemt de behoefte aan vis toe. In 2017 groeide de export van vis met 9 procent. De uitvoer naar Portugal steeg met 40 procent, naar Italië met 11 procent en naar Frankrijk met 15 procent. Voor 2018 verwacht ABN AMRO dat door een toename van de visconsumptie de afzetvolumes stijgen.

Grote vleesproducenten doen intrede in markt vleesvervangers

Nu steeds meer consumenten op zoek zijn naar een alternatief voor vlees, zal de markt voor vleesvervangers in de komende jaren aan terrein winnen. “Het aanbod neemt toe, nu ook een aantal grote voedingsproducenten zich op deze markt begeven. Hierdoor wordt meer geïnvesteerd in vernieuwende producten, die op smaak en structuur beter kunnen concurreren met vlees”, vertelt Nadia Menkveld, Sector Econoom Food van ABN AMRO.

Het hele rapport is hier te downloaden.