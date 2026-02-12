Het jaar is nog maar net begonnen, en Sunweb heeft al mooi nieuws te delen: voor het tweede jaar op rij zijn er stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. In 2026 hebben drie Sunweb hotels in eigen beheer, gelegen in bekende wintersportgebieden, het Green Key-keurmerk ontvangen: Le Mont Corbier (Corbier), L’Ecrin des Neiges (Chamrousse) en Le Stella (Châtel). Ook de certificering van hotel Margot – Sunwebs allereerste Green Key-hotel – is succesvol verlengd.

“Dit is een mooie bevestiging van onze inzet om vakanties duurzamer te maken. Van slimmer omgaan met energie en afval tot meer bewustwording bij collega’s en gasten – duurzaamheid is bij ons geen bijzaak, maar gewoon onderdeel van de reis”, zegt Monique van Agthoven, Head of Sustainability bij Sunweb Group.

Eén op de vijf Sunweb-reizigers ging voor een duurzaam gecertificeerd verblijf

In 2025 koos ruim 21% van de Sunweb-klanten voor een accommodatie met een erkend duurzaamheidslabel, zoals Green Key, Travelife of Ecostars. Spanje en Turkije gingen daarin aan kop.

Deze accommodaties maken het verschil met slim energiegebruik, doordacht afvalbeheer en aandacht voor mens en omgeving. Zelf ook in een duurzaam gecertificeerde accommodatie verblijven? Op Sunweb.nl vink je eenvoudig de filter ‘duurzaam gecertificeerd’ aan – zo zien klanten meteen welke opties passen bij hun wensen. Dankzij een realtime koppeling met het BeCause-platform is alle info over de certificering actueel én betrouwbaar.

Duurzaam én geliefd bij gasten

Ook opvallend: de klanttevredenheid (NPS) bij duurzaam gecertificeerde accommodaties lag in 2025 gemiddeld 0,7% hoger dan bij niet-gecertificeerde verblijven. Daarnaast stellen deze klanten andere eisen. Ze zijn soepeler over sfeer en service, maar kritischer als het gaat om kamers, veiligheid en prijs-kwaliteit.

Op naar 80% in gecertificeerde accommodaties in 2030

De ambitie van Sunweb is duidelijk: in 2030 moet 80% van de vakantiegangers verblijven in een duurzaam gecertificeerde accommodatie. Sunweb werkt met lokale partners, Green Key en BeCause samen om het aandeel van gecertificeerde accommodaties te vergroten, met een focus op grote ketens. Deze accommodaties houden rekening met het milieu, mens en de lokale gemeenschap.

“Steeds meer vakantiegangers laten zien dat duurzaam ook gewoon de beste ervaring kan zijn. Het gaat niet meer alleen om perfectie, maar gelukkig ook steeds meer om bewuster genieten. En het mooie is: juist die kleine, verantwoordere keuzes maken je vakantie vaak nóg betekenisvoller”, besluit Van Agthoven.