Steeds meer werkgevers in Nederland bieden fietslease aan als arbeidsvoorwaarde en als onderdeel van hun mobiliteitsbeleid. Dit blijkt uit nieuwe fietslease-cijfers van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Het totale aantal leasefietsen in Nederland is in april 2026 zelfs de grens van 100.000 gepasseerd. “Dit is een mijlpaal in duurzame mobiliteit”, stelt fietslease-expert Leon Koch van Ayvens Nederland.

Ook het aantal leasefietsen via Ayvens is sinds 2020 flink gegroeid. Zo was de toename tussen 2024 en 2025 maar liefst 37 procent. “Na een relatief trage start is de leasefiets nu goed ingeburgerd, met name onder zakelijke gebruikers”, aldus Koch.

Stijgende cataloguswaarde

Niet alleen het aantal fietsen stijgt, maar ook de bereidheid om te investeren in de kwaliteit van de fietsen neemt toe. In het eerste kwartaal van 2026 steeg de gemiddelde cataloguswaarde van een nieuwe leasefiets bij Ayvens naar € 3.839, waar dit daarvoor nog op € 3.648 lag. 90 procent van de leasefietsen is een e-bike. Door financieel voordeel – zoals de zogenaamde bruto-netto verrekening voor de werknemer of de mogelijkheid voor de werkgever om een kostenneutrale bijdrage buiten de WKR te doen – is een kwalitatief betere en duurdere fiets, zoals een e-bike, steeds bereikbaarder geworden.

Werkgevers faciliteren vitaliteit en mobiliteit werknemer

Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om duurzame mobiliteit te bieden, ook aan werknemers zonder auto van de zaak. “Omdat werknemers steeds vaker voor een kwalitatieve fiets kiezen zoals een elektrische fiets, kunnen zij ook relatief lange afstanden afleggen naar hun werk, of in hun vrije tijd. De groei van fietslease laat zien dat werkgevers steeds meer aandacht hebben voor vitaliteit van hun werknemers en ook nadenken over het verminderen van CO2-uitstoot”, licht Koch toe.

Fietslease-regeling boost gebruik

De toenemende populariteit van de leasefiets hangt nauw samen met de fiscale fietslease-regeling. De bijtelling van 7% die sinds 2020 geldt, heeft de kosten van fietslease transparant en voorspelbaar gemaakt. Volgens Koch is de regeling voordelig voor beide partijen: “Werknemers profiteren van fiscale voordelen en gemak, terwijl werkgevers bijdragen aan vitaliteit van hun personeel, duurzame mobiliteit, lagere vervoerskosten en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit maakt de leasefiets een steeds vanzelfsprekendere keuze als secundaire voorwaarde ”, concludeert Koch.