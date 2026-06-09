Op vastgoedbeurs PROVADA is dinsdag 9 juni 2026 het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een meetsysteem voor de biodiversiteit in de gebouwde omgeving: de Natuur Portfolio Index (NPI). Onno Dwars, voorzitter van het bestuur van Stichting Dutch Green Building Council (DGBC): “Bij de ontwikkeling van de NPI zijn zowel vastgoed, overheid en kennisinstellingen betrokken. Die combinatie van perspectieven is de kracht van het systeem.”

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. In en om gebouwen is genoeg potentieel om de natuurontwikkeling te bevorderen, zeker in de bestaande gebouwde omgeving. Maar hoe natuurinclusief zijn gebouwen op portfolioniveau? En waar liggen de verbeterkansen? De NPI wordt ontwikkeld zodat vastgoedeigenaren hier antwoord op kunnen geven.

Deze partijen zijn betrokken

Zowel de markt als de overheid werken mee aan het samenstellen van deze nieuwe methodiek. Zo zijn partijen a.s.r. real assets, Achmea Real Estate, Altera, CBRE Investment Management, NLV, Vesteda, Greenchoice Integrated en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur betrokken. Onder leiding van DGBC werken daarnaast specialisten op het gebied van biodiversiteit mee aan de NPI: Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Schuttelaar & Partners en Naturalis Biodiversity Center.

Overkoepelend systeem voor natuurontwikkeling

Het integrale systeem brengt samenhang in de bestaande standaarden zoals de Basiskwaliteit Natuur (BKN), BREEAM-NL en het Framework for Climate Adaptive Buildings. De NPI analyseert de aanwezige natuurwaarden en omgevingskenmerken en verdiept deze inzichten op kavelniveau. Vervolgens worden deze inzichten vertaald naar een impactanalyse: waar liggen de ecologische kansen op de grond, in het water, aan de gevel en op het dak?

Voordelen voor vastgoedeigenaren

Onder vastgoedeigenaren groeide de afgelopen jaren de behoefte aan een methodiek die op portfolioniveau de biodiversiteit in en om gebouwen kan meten en beoordelen. Het stelt eigenaren in staat vastgoedportfolio’s met elkaar te vergelijken en gericht te sturen op biodiversiteitsbevordering. Gerben Sinke, manager duurzaamheid bij a.s.r. real assets: “Nog te vaak zien we in de markt dat biodiversiteit wordt gepercipieerd als een optelling van losse maatregelen, terwijl het behouden en herstellen van natuur om samenhang vraagt. De Natuur Portfolio Index helpt de vastgoedsector een grote stap te zetten om biodiversiteit structureel mee te nemen in vastgoedbesluitvorming.”

Voordelen voor de natuur

Vanzelfsprekend verwachten de initiatiefnemers dat de nieuw te ontwikkelen marktstandaard een positieve bijdrage levert aan de natuur in Nederland. Dwars: “We hebben als vertegenwoordigers van de gebouwde omgeving een verantwoordelijkheid voor en invloed op de natuurontwikkeling in en om gebouwen. We bevorderen hiermee het welzijn en de gezondheid van de mensen die er wonen en werken. Daarnaast helpen we met de nieuwe marktstandaard mee aan het verbeteren van de staat van de natuur in Nederland.”