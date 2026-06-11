Wat als de oplossing voor de woningcrisis en de natuurcrisis dezelfde is? Bouwbedrijf Heijmans en Staatsbosbeheer geloven van wel. Onlangs sloten zij een intentieovereenkomst voor Door de Bomen: een vernieuwende aanpak waarbij zij gemeenten en provincies willen helpen om woningbouw en natuurontwikkeling niet langer als tegenstellingen te zien, maar als een gezamenlijke kans.

Gemeenten en provincies zitten klem. De behoefte aan nieuwe woningen is urgent, maar plannen stranden op ruimtegebrek, financiering of procedures. Tegelijkertijd staat de natuur onder druk en groeit de roep om meer veerkrachtige, klimaatbestendige landschappen. Door de Bomen doorbreekt dit dilemma: door woningbouw slim te verweven met natuurontwikkeling in het buitengebied, worden beide opgaven tegelijk aangepakt.

Meer dan bouwen: een nieuw perspectief op de leefomgeving

“Wij zitten regelmatig met gemeenten en provincies om tafel”, legt Nienke de Lange, accountmanager bij Staatsbosbeheer uit. “Vanuit Staatsbosbeheer gaan die gesprekken over toekomstgericht natuurbeheer, de natuur als gezonde en noodzakelijke basis voor een gezond Brabant. Maar brede welvaart is meer dan dat. Het is ook een oplossing bieden voor de regionale behoefte aan woningen. En zo kwamen de ambities van Heijmans en Staatsbosbeheer bij elkaar.”

Durf om buiten de lijntjes te kleuren

De aanpak richt zich op buitengebieden waar kansen liggen om natuur te versterken en tegelijkertijd ruimte te maken voor woningen die passen in het landschap. Door natuurgebieden te vergroten en nieuwe verbindingen te maken, ontstaat een robuuster natuurnetwerk. Bewoners profiteren zojuist van een groene en gezonde leefomgeving.

Volgens Tom Köhler, manager Ontwikkeling bij Heijmans vraagt dat om een andere manier van denken. “De tijd van achterover leunen is voorbij. Wij willen proactief aan de slag. Dat vraagt om een fundamenteel andere werkwijze en het maken van grote keuzes die daarbij horen. Als we de woningnood willen aanpakken én de natuur willen versterken, moeten we het anders doen. Niet meer kiezen tussen huizen of natuur, maar beide tegelijk realiseren.”

Nieuwe stap in gebiedsontwikkeling

Met Door de Bomen willen Heijmans en Staatsbosbeheer gemeenten en provincies uitnodigen om samen nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling te verkennen. De eerste gesprekken met overheden zijn inmiddels gestart.

Door natuurontwikkeling en woningbouw vanaf het begin met elkaar te verbinden ontstaat een aanpak die meerdere maatschappelijke opgaven tegelijk helpt oplossen: woningbouw, biodiversiteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving.

Kortom: niet bouwen ten koste van natuur, maar bouwen zodat natuur kan groeien.