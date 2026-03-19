KTGO (Klimaattop Gebouwde Omgeving) en Kader slaan de handen ineen. Met het officiële partnerschap tussen beide organisaties wordt een belangrijke stap gezet in de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.

Kader treedt toe als partner van KTGO en versterkt daarmee het bestaande netwerk van koplopers, experts en vernieuwers binnen de sector Duurzaamheid. De samenwerking richt zich op het delen van kennis, het verbinden van partijen en het concreet realiseren van duurzame ambities in de praktijk.

“Dat doen we door publieke en private partijen bij elkaar te brengen en te activeren, rondom actuele thema’s zoals netcongestie en circulair bouwen,” laat Dirk van Gemert van KTGO weten. “Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en door Kader als partner te verwelkomen, voegen we diepgaande inhoudelijke expertise en praktijkervaring toe aan ons netwerk. Ik kijk ernaar uit om samen nóg meer impact te maken.”

Ook Jorg Hogerheijde van Kader ziet grote kansen: “Als partner van KTGO krijgen we de mogelijkheid om onze kennis en ervaring breder te delen en samen met andere voorlopers te werken aan toekomstbestendige oplossingen. Deze samenwerking past perfect bij onze missie om organisaties concreet verder te helpen in hun duurzaamheidsopgaven.”

De samenwerking wordt kracht bijgezet met de gezamenlijke ambitie: versnelling van de energietransitie, circulair bouwen en het creëren van gezonde, duurzame leefomgevingen.

Foto: Jorg Hogerheijde (Kader) en Dirk van Gemert (KTGO), die het partnerschap officieel bekrachtigen.