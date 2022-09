Magnum lanceert in aanloop naar wereld cacao en chocolade dag ‘AWA by Magnum’; een nieuw meerjarig programma dat zich inzet om tegen 2025, 5.000 vrouwelijke cacaoboeren sociaal en economisch sterker te maken. Het programma helpt deze vrouwen hun inkomen te diversifiëren en niet alleen afhankelijk te zijn van de cacaoteelt, maar ook buiten het seizoen inkomsten te genereren om hun gezin financiële stabiliteit te geven. Om het programma een gezicht te geven, is in samenwerking met Rebecca Zoro, een Ivoriaanse modeontwerpster, een modecollectie gemaakt waarvan de opbrengsten worden geïnvesteerd in het programma.

In samenwerking met NGO’s zoals CARE International en 100WEEKS, zorgt het AWA by Magnum-programma er onder andere voor dat vrouwelijke cacaoboeren opleidingen krijgen met betrekking tot ondernemerschap en taalvaardigheid. Dit helpt de vrouwen om financieel onafhankelijk te worden en maakt hierdoor een blijvende impact. De eerste resultaten zijn dan ook positief. Vrouwen die deelnemen aan het AWA-programma hebben 12 keer meer spaargeld dan gemiddeld in Ivoorkust en ook hebben de eerste deelnemers kleinschalige ondernemingen opgezet (74%) om zo hun inkomen te diversificeren .

Jeroen de Lange, CEO & founder 100WEEKS: “De resultaten van het empowerment programma zijn blijvend. Elk verhaal van elke vrouw die we helpen is er één die impact maakt op ons. Ik zie hier dagelijks vanuit eerste hand hoe we echt verandering teweegbrengen op microniveau zodat families niet meer in armoede hoeven te leven. Dat is echt waar we het voor doen.”

Megan Willis, Sustainable Sourcing Direction, Unilever: “We zijn allemaal erg trots om nu de lancering van AWA by Magnum wereldwijd aan te kondigen. Dit is de cruciale volgende stap in Magnums missie om tegen 2025 5.000 vrouwen in cacaogemeenschappen in Ivoorkust sociaal en economisch te ondersteunen. Door de samenwerking met onze partners, CARE International en 100WEEKS, biedt het AWA by Magnum programma vrouwen in cacaogemeenschappen vaardigheden om financieel onafhankelijk te worden. We bereiken dit door het faciliteren van directe geldtransfers en het aanbieden van opleidingen om het inkomen van deze vrouwen te diversifiëren. Het verheugt ons dan ook te kunnen zeggen dat tegen het einde van dit jaar in totaal zeshonderd vrouwen het programma hebben doorlopen en dit is nog maar het begin!”

Sinds 2012 heeft Magnum 80 miljoen euro geïnvesteerd in het verduurzamen van de cacao waardeketen, inclusief de traceerbaarheid en segregatie van de cacaobonen. Dit zorgt ervoor dat de cacaobonen die worden gebruikt in Magnum’s Classic, Almond en Witte Chocolade in Europa 100% traceerbaar zijn naar gecertificeerde of door Rainforest Alliance gecertificeerde boeren. Hierdoor kan Magnum de cacao gemeenschappen identificeren die het meest zouden profiteren van haar impact programma’s. De cacao strategie van Magnum voor 2025 heeft als doel een positieve impact te hebben op het leven van cacaoboeren door op maat gemaakte impact programma’s die drie hoofddoelen hebben: financiële zekerheid voor cacaoboeren, het uitbannen van kinderarbeid en ontbossing een halt toeroepen. Magnum heeft toegezegd €25 miljoen te investeren om haar bredere cacao-impact programma’s voor empowerment van vrouwen en daarbuiten te financieren.

Een positief geluid en gezicht

Om licht te werpen op de vrouwelijke cacaoboerengemeenschap en de vrouwen die tot nu toe deel hebben uitgemaakt van Magnum’s impact programma, lanceert Magnum tegelijk Magnum’s allereerste digitale ambassadeur: AWA. AWA is gecreëerd met behulp van gezichtsscan technologie in combinatie met portretten van 128 vrouwelijke cacaoboeren uit het programma om zo de vrouwen letterlijk een gezicht en stem te geven. De vrouwen die hebben bijgedragen aan de creatie van AWA hebben allemaal een positieve impact ondervonden van Magnum’s empowerment programma.

AWA zal een modecollectie dragen die is gemaakt in samenwerking met Rebecca Zoro, een Ivoriaanse modeontwerpster. Rebecca heeft in de afgelopen 2 jaar Magnum’s werk ter plaatse ondersteund door cacaoboeren te adviseren over ondernemerschap en praktisch advies zoals ambachtelijke vaardigheden als naaien. De collectie is gemaakt met lokale materialen en geïnspireerd door haar Afrikaanse erfgoed en cultuur. Deze collectie zal online verkrijgbaar zijn en alle opbrengsten van de verkoop zullen helpen om extra geld in te zamelen voor op maat gemaakte impactprogramma’s onder leiding van Magnum in Ivoorkust.

Rebecca Zoro over haar samenwerking met Magnum: “Sinds mijn jeugd bewonder ik de kracht, schoonheid en het werk van Ivoriaanse vrouwen. Vandaag zet ik deze liefde om tot mijn creaties. De inspirerende reizen naar Ivoorkust in het kader van dit project hebben mij in staat gesteld om de positieve impact die vrouwelijk ondernemerschap op onze lokale gemeenschappen kan hebben, te “zien” en vooral te “voelen”.