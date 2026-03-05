Trees for All wordt nieuwe meerjarig partner van de Postcode Loterij. Dankzij deze samenwerking ontvangt de organisatie jaarlijks 600.000 euro om de aanplant van nieuw bos in Nederland en daarbuiten te versnellen. De meerjarige, ongeoormerkte bijdrage biedt ruimte om gericht te investeren in meer bomen voor een beter klimaat, sterke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Wereldwijd verdwijnt er nog altijd meer bos dan erbij komt. En dat terwijl bomen onmisbaar zijn voor klimaat, mens en dier. Ze slaan CO2 op, verkoelen onze steden en vormen het leefgebied van talloze planten en dieren. Daarnaast leveren bomen zuurstof, voedsel, schoon water, medicijnen en werkgelegenheid. Een gezonde leefomgeving begint dus bij meer bos.

Trees for All zet zich daarom al meer dan 25 jaar in voor de aanplant van nieuw bos en het herstel van bestaand bos. Dat gebeurt in Nederland, Europa en daarbuiten, samen met lokale gemeenschappen en partnerorganisaties. Via donaties dragen ook particulieren en bedrijven bij aan nieuwe bosprojecten in binnen- en buitenland.

Ongeoormerkte bijdrage

De bijdrage van de Postcode Loterij is ongeoormerkt. Dat betekent dat Trees for All de middelen flexibel kan inzetten waar de nood het hoogst is en de impact het grootst. Die ruimte is essentieel in een tijd waarin klimaatverandering en natuurverlies om concrete actie vragen.

“Deze meerjarige steun betekent een enorme versterking van ons werk”, zegt Marieke Romano, directeur bij Trees for All. “Omdat de bijdrage ongeoormerkt is, kunnen wij investeren waar dat het hardst nodig is: of het nu gaat om bosherstel, nieuwe aanplant of innovatieve projecten die anders moeilijk van de grond komen. Het vertrouwen van de Postcode Loterij stelt ons in staat om verder te bouwen aan een bosrijke wereld voor de generaties van nu én die van de toekomst.”

Zichtbare impact

“Trees for All betrekt mensen en bedrijven op een concrete manier bij bosaanplant en bosherstel, in Nederland en wereldwijd. De resultaten die zij met hun eerdere schenking hebben gerealiseerd, vormen voor ons een belangrijke aanleiding om deze stap naar een meerjarig partnerschap te zetten”, zegt Jonne Arnoldussen, managing director van de Postcode Loterij. “Met hun netwerk en expertise zetten zij middelen om in zichtbare impact. We hebben er vertrouwen in dat zij met deze meerjarige steun hun belangrijke werk verder kunnen opschalen.”

Boomplantdag in Den Haag

Dankzij de steun van de Postcode Loterij kan Trees for All haar voortrekkersrol verder versterken en bijdragen aan toekomstbestendige natuur in Nederland en daarbuiten. Om de start van de samenwerking te markeren, planten Trees for All en de Postcode Loterij op 5 maart 378 bomen in Den Haag. Dit symbolische aantal verwijst naar de totale opbrengst die de loterij dit jaar afdraagt aan goede doelen. Met deze aanplant wordt de samenwerking officieel bekrachtigd.