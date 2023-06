Made Blue Foundation gaat samenwerken met horeca distributeur Jetdrinks om gebotteld water in glazen flessen te leveren aan hotels en horeca. Voor elke gekochte fles doneert Made Blue 100 liter water aan waterprojecten in ontwikkelingslanden, waarbij de consument zelf kan kiezen aan welk project de donatie wordt toegewezen. De flessen kunnen vanaf nu besteld worden bij Jetdrinks. Binnenkort is het water ook te koop bij andere diverse horeca groothandels.

‘Consument doneert per fles 100 liter water aan projecten in ontwikkelingslanden’

Volgens Dmitri Peters van Jetdrinks is de samenwerking met Made Blue een goede manier om impact te maken en het bereik te vergroten. “De vaste opslag per fles wordt gelijk vertaald naar de opbrengst, zodat de bijdrage van de gebruiker direct te zien is in de vorm van schoon drinkwater. Hoewel verpakt water op zichzelf niet goed is voor het milieu, past het initiatief van Made Blue bij de ambitie van Jetdrinks om het food service landschap te verduurzamen.”

Schoon drinkwater voor iedereen

Machiel van Dooren, een van de oprichters van Made Blue: “Het is misschien verrassend dat wij als voorvechter van lokaal gebotteld water en herbruikbare waterflessen nu ook voorverpakt water gaan leveren, maar we merken dat er best veel situaties zijn waar het praktisch of economisch niet haalbaar is om zelf flessen te vullen zoals op hotelkamers, lunchrooms of op tijdelijke plekken. Daar missen wij nu kansen om te werken aan onze belangrijkste missie: schoon drinkwater voor iedereen. Samen met Jetdrinks zijn we in staat hier alsnog enorme impact te maken.”

‘Wij garanderen 100 liter per verkochte fles’

De flessen worden verkocht in twee maten, 750 ml en binnenkort 330 ml, en zijn vooral bedoeld voor hotels en kleine horecazaken. “Voor elke verkochte fles doneren wij 100 liter schoon water, vertelt Van Dooren. Dat garanderen wij, ook bij de verkoop van de kleine flessen.” Zo draagt de samenwerking met Jetdrinks sterk bij aan missie van Made Blue: zoveel mogelijk schoon drinkwater voor gezinnen in ontwikkelingslanden.

Impact

“We kiezen bij deze flessen niet voor 1000 keer de inhoud aan schoon drinkwater, maar voor 100 liter water per fles. Op deze manier kunnen we echt concurrerende prijzen bieden en zijn we nog steeds veruit het water met de meeste impact. We maken het bovendien heel tastbaar voor de gast: door het scannen van de QR-code (in druppelvorm op de achterkant van de fles) kan de gast deze 100 liter toekennen aan een van onze waterprojecten, licht Van Dooren toe.”

Wat is honderd liter water

Voor een gezin is 100 liter water genoeg om een dag lang schoon drinkwater te hebben volgens de VN-norm van 20 liter water per persoon per dag. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van hoeveel water we dagelijks gebruiken en te kijken naar manieren om duurzamer om te gaan met ons waterverbruik.

Over Made Blue Foundation

Made Blue Foundation is een goed doel dat bedrijven de mogelijkheid biedt om het water dat ze verbruiken, besparen of verkopen om te zetten in evenveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden, niet eenmalig maar structureel. Made Blue helpt meer dan 500 bedrijven wereldwijd om een eigen verhaal te vertellen over duurzaamheid en impact. Met unieke concepten voor bijvoorbeeld hospitality, facilitair en industrie maakt Made Blue dus water van water en slaat zo een brug tussen ‘doing good & doing business’. Sinds de start in 2014 realiseerde Made Blue al meer dan 13,5 miljard liter schoon drinkwater in landen zoals Ethiopië, Oeganda, Vietnam en Bangladesh. Daarmee hebben en houden zo’n 200.000 mensen duurzaam toegang tot voldoende water om een gezond en productief bestaan op te bouwen.