Hotelgasten van het Amsterdamse DoubleTree by Hilton hebben sinds de start van het sociale initiatief Enjoy Water to Give Water vijf miljoen liter water gedoneerd aan gezinnen in ontwikkelingslanden. Per hotelovernachting konden zij met dit idee honderd liter water weggeven. Enjoy Water to Give Water is een samenwerking tussen het hotel en Made Blue Foundation.

Door het cadeau van 100 liter water weg te mogen geven aan gezinnen in ontwikkelingslanden, worden hotelgasten bewuster van de waarde van (warm)water en helpen ze het hotel een besparing te realiseren. Hotelgasten kunnen door middel van een QR-code zelf het project bepalen waar het gedoneerde water naartoe gaat.

Duurzame verandering teweegbrengen

Floris Licht, General Manager Double Tree by Hilton Amsterdam Centraal Station: ‘’Deze mijlpaal van 5 miljoen liter water overtreft onze verwachtingen. Het is inspirerend om te zien hoe onze gasten hebben gereageerd op het Enjoy Water to Give Water-initiatief. Samen hebben we niet alleen een grote hoeveelheid water in ons hotel bespaard, maar ook gezinnen geholpen in ontwikkelingslanden die dat echt nodig hadden.’’

Machiel van Dooren, directeur Made Blue Foundation: “Deze prestatie is slechts het begin van wat we kunnen bereiken. De samenwerking met DoubleTree by Hilton heeft bewezen dat zulke acties een enorm effect kunnen hebben. Nu we vijf miljoen gedoneerde liters water hebben bereikt, richten we ons op wat komen gaat. We willen blijven samenwerken om een duurzame verandering teweeg te brengen en kijken uit naar wat we nog meer kunnen bereiken in de toekomst.’’