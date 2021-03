Maaslander schakelt over op een volledig vegetarisch assortiment

Het totale Maaslander assortiment wordt vanaf week 9 volledig vegetarisch. Al deze vegetarische kazen smaken nog net zo zacht en volromig. Daarnaast bereikt Maaslander nóg een mijlpaal: als eerste speler in de kaascategorie stapt zij over op volledig recyclebare plaks verpakkingen, die ook nog eens een stuk minder plastic bevatten. Met al deze initiatieven laat Maaslander zien dat ‘geel’ en ‘groen’ perfect samengaan.

Consumenten kiezen steeds vaker bewust voor een vegetarisch voedingspatroon. Zo is het aantal Nederlanders dat vegetarisch eet in de afgelopen twee jaar met maar liefst 150 procent gegroeid. Maaslander speelt op deze ontwikkelingen in door haar volledige assortiment vegetarisch te maken. In deze kazen is het dierlijk stremsel vervangen door microbieel stremsel, waarmee het totale assortiment van Maaslander 100 procent vegetarisch is.

Minder plastic en meer kaas in volledig recyclebare verpakkingen

Maaslander verduurzaamt daarnaast ook de plaks verpakkingen; zo wordt er mede dankzij een dunnere folie nu 23% minder plastic per kilo kaas gebruikt. Dit levert per jaar een besparing van 9.200 kilo plastic op. In de nieuwe verpakkingen blijft de kaas overigens net zo lang lekker en vers als de consument dat van Maaslander gewend is. De vernieuwde verpakking wordt volledig recyclebaar en zal worden gerecycled tot nieuwe producten, zoals shampooflessen, stofzuigerslangen, bloempotten en bermpaaltjes.

“Binnen zuivel, en daarmee ook kaas, is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Maaslander wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Zo houden we in onze productieketen rekening met dierenwelzijn en willen we onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. In de afgelopen jaren hebben we veel duurzame initiatieven gelanceerd: van de verduurzaming van de zuivelketen tot het milieuvriendelijker maken van onze verpakkingen. Met de lancering van een 100 procent vegetarisch assortiment en volledig recyclebare verpakkingen hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt”, vertelt Rachel Aalbers, Marketing Manager van Maaslander. “Ook in de komende jaren blijven we inzetten op innovatie. Zo hebben we een stip op de horizon gezet om in 2036 onze consumenten te laten genieten van 100% klimaatneutrale kaas. Hierbij blijven we trouw aan onze missie: Maaslander blijft de nummer één als het gaat om smaak.”