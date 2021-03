Maaltijdboxbedrijf Boerschappen en verspillingsplatform Instock lanceren Rescue Box tegen voedselverspilling

Voedselverspillingsplatform Instock en maaltijdboxbedrijf Boerschappen starten de Rescue Box, waarmee voedselverspilling bij de boer wordt tegengegaan. Hierdoor krijgt de boer een goede prijs voor zijn onverkoopbare product en de consument een box met minstens 10 kilo met minimaal 12 soorten verse groenten en fruit.

De Rescue Box is een logische stap in de samenwerking tussen beide bedrijven. Instock werkt sinds 2014 aan manieren om boeren en makers te helpen afzet te vinden voor hun onverkoopbare producten. Soms zijn de producten te groot, soms te klein of is er een andere reden waarom er geen markt is voor de producten. De Rescue Box is een wekelijks variërende box met imperfecte producten en overschotten, die zowel de boer als de consument helpt; gezond en lekker eten voor de consument, en een eerlijke prijs voor de boer.

Voedselverspilling

“Voor de boer is het vreselijk om met liefde geproduceerde producten weg te moeten gooien door gebrek aan vraag. Soms omdat een product te klein of te groot is, soms omdat er een buitenlands alternatief goedkoper is” aldus Stijn Markusse, oprichter van Boerschappen. De box kost €19,50 en is op te halen bij een van de 30 Pick Up Points of thuis te laten bezorgen door heel Nederland.

Maaltijdboxbedrijf

Boerschappen is een snelgroeiend maaltijdboxbedrijf met landelijke dekking, dat is opgericht in 2014. Al sinds de oprichting werkt Boerschappen aan manieren om boeren te helpen aan een goede afzet voor haar mooie producten en tegelijkertijd de consument te helpen lekkerder en gezonder te eten. Met het netwerk van Instock aan de producentzijde en de distributiemogelijkheden van Boerschappen aan de consumentenkant ontstaan grote kansen om de consument en boer aan elkaar te koppelen.

Wereld beetje mooier maken

Boerschappen & Instock-oprichters Stijn Markusse en Bart Roetert zijn heel blij met deze intensieve samenwerking. “Samen de wereld een beetje mooier maken door boer en burger te koppelen, op een manier die beiden blij maakt. Samen met elkaar zorgen we ervoor dat er minder voedsel verspild wordt op de boerderij, terwijl de consument lekker en gezond eet, voor een scherpe prijs. “ aldus Bart Roetert, oprichter van Instock.

Bestellen

De Rescue Box is per direct te bestellen via de website van Boerschappen en is wekelijks in te plannen wanneer het jou uitkomt. Zo werken we structureel samen naar minder verspilling. Meer informatie over de box vind je op https://www.boerschappen.nl/specials/instock/