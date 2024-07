Instock, een bedrijf dat als missie heeft om voedselverspilling tegen te gaan, viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Sinds de oprichting in 2014 heeft Instock zich niet alleen ontwikkeld van een restaurantconcept tot een duurzame horeca groothandel (InstockMarket), maar heeft ook een indrukwekkende 3 miljoen kilo voedsel gered van verspilling. Deze bijzondere mijlpaal werd gevierd met een jubileumfeest, waar werd teruggeblikt op de successen van het afgelopen decennium en een inspirerende blik werd geworpen op de toekomst.

10 jaar strijd tegen voedselverspilling

Instock werd in 2014 opgericht met een heldere missie: het tegengaan van voedselverspilling. Wat begon als een pop-up restaurant, groeide al snel uit tot drie vaste locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, waar dagelijks gekookt werd met de ‘oogst van de dag’. Hiervoor werkte Instock samen met verschillende partijen om reststromen, overschotten en producten die niet aan de norm voldoen, te redden en te gebruiken.

Naarmate de beweging tegen voedselverspilling groeide, ging Instock op zoek naar manieren om op grotere schaal voedsel te redden. Instock ging in 2019 verder als horeca groothandel InstockMarket waar ook andere horecagelegenheden gemakkelijk een duurzame stap kunnen zetten door voedsel van de verspilling te redden. Deze innovatieve aanpak heeft Instock een prominente plaats in de horeca- en voedselsector opgeleverd.

Ruim 3 miljoen kilo aan eten gered

De afgelopen tien jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen voedselverspilling. Instock heeft inmiddels ruim 3 miljoen kilo aan eten gered. Dit heeft niet alleen een directe impact op het verminderen van voedselverspilling, maar ook op de besparing van CO2-uitstoot, water, land en energie. Bijvoorbeeld, 3 miljoen kilo gered eten komt overeen met 4,7 miljoen kilo CO2, wat gelijkstaat aan het jaarlijkse energieverbruik van 3.359 huishoudens.

De verhuizing naar Diemen in 2023 markeerde een nieuw hoofdstuk voor InstockMarket. Met de nieuwe ruimte en faciliteiten kunnen ze verder groeien en hun impact vergroten. Dit blijkt uit de resultaten: in 2023 redde Instock bijna twee keer zoveel voedsel van de verspilling als in 2022.

Het jubileumfeest

Het feest ter ere van het tienjarig bestaan van Instock vond plaats bij het sfeervolle House of Bird in het Diemerbos. Medewerkers en partners kwamen samen om deze bijzondere mijlpaal te vieren. Het was een avond met lekker eten, muziek en speeches van Freke van Nimwegen, Saskia Aalbers en Selma Seddik.

Freke van Nimwegen, een van de oprichters van Instock, opende de avond met verhalen over de beginjaren en de sterke band met mede-oprichters Bart Roetert en Selma Seddik. Hoewel Freke sinds 2021 niet meer actief betrokken is bij Instock, deelde zij haar trots en dankbaarheid voor wat het team in de afgelopen tien jaar heeft bereikt. Saskia Aalbers, verantwoordelijk voor Public Affairs bij Albert Heijn en oud-secretaris van de Raad van Toezicht van Instock, vertelde over het ontstaan van Instock en de eerste jaren van de organisatie. Ze beschreef hoe het idee ontstond uit een initiatief van Young Ahold en uitgroeide tot een succesvolle organisatie tegen voedselverspilling. Selma Seddik, medeoprichter van Instock, blikte terug op een decennium vol strijd tegen voedselverspilling en deelde haar visie voor de toekomst, waarin Instock zich richt op het redden van 5 miljoen kilo eten per jaar.

Samenwerking met partners speelde een belangrijke rol tijdens het feest. GRO zorgde voor borrelhappen van oesterzwammen, OLALA! leverde hapjes van 100 plantaardige vis, en Roze Bunker verzorgde siropen voor verfrissende drankjes.

Een blik op de toekomst

Instock blijft zich inzetten voor het Sustainable Development Goal 12.3 om in 2030 voedselverspilling te halveren. InstockMarket heeft haar assortiment de afgelopen tijd uitgebreid en hoewel er al drie miljoen kilo voedsel is gered, staat dit nog in schril contrast met de 780 miljoen kilo die jaarlijks bij boeren en telers wordt verspild. In het huidige Food Rescue Center heeft InstockMarket de mogelijkheid om jaarlijks vijf miljoen kilo aan eten te redden. De op maat gemaakte software, waar Instock in 2023 in heeft geïnvesteerd, speelt een sleutelrol in het beter voorspellen van voedselverspilling en het meten van de impact per product. Daarnaast blijft samenwerking binnen de keten cruciaal voor succes waarmee we samen kunnen werken naar een circulaire economie en kunnen genieten van lekker eten zonder het te verspillen.