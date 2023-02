TOMO, een nieuw warenhuis met een sociale en duurzame missie, opent dit voorjaar haar deuren in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. De winkelketen zal, als eerste in de wereld, een ruim aanbod van 80 verschillende duurzame mode, beauty en lifestyle merken aanbieden in combinatie met persoonlijke service en circulaire diensten – verspreid over bijna 1000m2 winkeloppervlak. Hiermee wil TOMO een zo duurzaam mogelijke winkelbeleving creëren. TOMO focust zich op circulariteit door re-commerce services aan te bieden in de winkel zoals Resell, Rent, Refill en Repair, dit zijn diensten waarmee de levensduur van producten wordt verlengd.

Het innovatieve warenhuis TOMO zal een divers assortiment van duurzame producten binnen het mode, beauty en lifestyle segment in hun fysieke winkel en online aanbieden. Afkomstig van meer dan 80 verschillende nationale en internationale merken, zoals onder andere modelabel Dedicated, Lanius, Ivy & Oak en MUD jeans, home care brand Kinfill en 3D printing designstudio UAU project. Naast gevestigde merken, wil TOMO een plek zijn waar ook kleinere doel gedreven merken een kans krijgen op een A-locatie. Alles wat bij TOMO wordt verkocht is zorgvuldig geselecteerd en zo verantwoord mogelijk geproduceerd. Op deze manier maakt TOMO duurzame keuzes makkelijker voor een breed publiek consumenten.

TOMO werkt met een circulair retailmodel, dit komt terug in het aanbod van merken, diensten en het interieur van de fysieke winkel.

Er wordt gefocust op circulariteit door onder andere re-commerce services aan te bieden in de winkel, dit zijn diensten die op allerlei manieren producten en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Voorbeelden zijn Resell, een omgeving van de winkel waar vintage kleding wordt verkocht in samenwerking met The Next Closet. En Rent, waar kleding wordt verhuurd in verschillende maatvoeringen. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van Repair, een atelier waar je vijf jaar lang kosteloze reparatie garantie krijgt op aangeschafte artikelen. Reuse, hier krijgt kleding een nieuw leven door deze in te leveren – in samenwerking met partners Drop & Loop en Wolkat. Tenslotte Refill, waar de verpakkingen van handzeep en shampoo – die eerder zijn aangeschaft bij TOMO, opnieuw gevuld kunnen worden. En waar de eerste Dopper tap te vinden zal zijn, hier kun je gemakkelijk je waterfles vullen. Daarnaast kunnen consumenten bij TOMO terecht voor persoonlijk advies door een van de vele medewerkers in het warenhuis.

Het interieur van de 1000 m2 winkel kwam ook op de meest duurzame manier tot stand door voor 95% gebruik te maken van duurzame en circulaire materialen. Onder andere door de introductie van vernieuwende circulaire materialen, gemaakt van restproducten uit de levensmiddelenindustrie zoals eierschalen en visschubben. TOMO is daarnaast de eerste fashion retailer waarbij alle lichtarmaturen 3D zijn geprint van gerecyclede materialen, in samenwerking met partner Signify.

TOMO is opgericht door Marjan Haselhoff, haar idee ontstond in 2020 vanuit de behoefte om een plek te creëren waar veel mooie duurzame en verantwoorde merken samen kwamen in een inspirerende omgeving. Met de hulp van onder andere verschillende investeringspartners zoals Rabobank en Triodos bank kon TOMO werkelijkheid worden.

Marjan Haselhoff (Fouder TOMO): “Met als start Nederland, wil TOMO de duurzame winkelbeleving op de kaart zetten. En retail een nieuw gezicht geven door een unieke ervaring aan te bieden die volledig aansluit op de wereld van morgen’’

Op 18 maart 2023 opent TOMO de deuren van het eerste filiaal in Westfield Mall of The Netherlands. Om grootschalig impact te maken, zal TOMO meerdere filialen in binnen-en buitenland openen binnen een aantal jaar.