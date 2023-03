In de winkel van morgen vinden we alleen nog duurzame producten en circulaire diensten zoals ‘resell, refill, rent en repair’. De internationale retailgroep EK wil actief bijdragen aan dit toekomtscenario en heeft ‘environmental and social responsibility’ serieus opgepakt. Na het uitrollen van een duurzaamheidstrategie heeft EK nu geïnvesteerd in het ‘warenhuis van de toekomst’ TOMO dat dit voorjaar opent.

Retailorganisatie EK levert een breed assortiment aan diensten en services aan 4200 retailerpartners in Europa zoals inkoop en marketing. Op de Nederlandse markt is EK actief met de divisies EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport en EK Books. In 2022 is EK gestart met het opstellen van een beleid voor Environmental, Social en Governance (ESG). “In de eerste plaats vanuit een intrinsieke motivatie, en zeker ook door de vraag vanuit consumenten en retailers,” vertelt Mariska Schennink, manager ESG bij EK. “Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met Europese wetgeving op het gebied van ESG waaraan we moeten voldoen.”

Het verschil maken

“We willen niet alleen beleid op papier make n maar haalbare doelen stellen en concrete stappen zetten. De vraag is ‘Waar kunnen wij als EK het verschil maken en wat is echt relevant voor onze organisatie’. In de retailbranche kom je dan uit op thema’s als het reduceren van CO2-emissies en het inzetten van circulaire businessmodellen. Wat we inkopen en zelf produceren moet duurzaam zijn en we streven bijvoorbeeld naar transparante toeleveringsketens: waar komen producten vandaan en zijn ze gemaakt met respect voor het ecosysteem, mens en dier,” aldus Mariska. “Een van de concrete doelen van EK is een Net Zero-organisatie in uiterlijk 2050.”

“We zijn ervan overtuigd dat juist lokale detailhandel een belangrijke rol kan spelen om klanten te helpen bewuster te kiezen,” stelt Schennink. “De lokale ondernemer verkoopt kwaliteit boven kwantiteit, geeft volledige service en het juiste advies dankzij vakkundig winkelpersoneel. Lokale detailhandel kan dus ‘top of mind’ worden als consumenten denken aan duurzaam en aantrekkelijk winkelen. EK ondersteunt winkeliers met een duurzaam assortiment en kennisoverdracht over ESG.”

Circulair retailmodel

“EK is actief in verschillende branches maar met name in de mode is de overgang naar een meer duurzame detailhandel moeilijk,” vertelt Jan Bongers, directeur EK Fashion. “Omdat het TOMO-concept ook praktisch van nul af begint, biedt het ons de kans stap voor stap ervaring op te doen en te profiteren van nieuwe en creatieve ideeën.” TOMO – de afkorting van ‘tomorrow’ – is een innovatief warenhuis dat als eerste in de wereld een ruim aanbod biedt meer dan 80 verschillende duurzame mode-, beauty- en lifestylemerken in combinatie met persoonlijke service en circulaire diensten – verspreid over bijna 1000m2 winkeloppervlak. Deelnemende merken worden aangespoord producten te maken van gerecyclede materialen en te upcyclen waar het kan. Zoals sneakers gemaakt van afval, of kleding gemaakt van gerecyclede materialen. Het overgrote deel van de collectie is nieuw en er is ook een gedeelte te huur.

Inspirerende partners

“Elke ESG-strategie gedijt bij samenwerking met inspirerende partners. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inzet bij TOMO zich zal vertalen in praktische resultaten voor onze retailpartners”, blikt Jan Bongers vooruit. Verder blijft EK als investeerder op de achtergrond: het operationele bedrijf wordt gerund door oprichter Marjan Haselhoff en haar managementteam. “Wij zijn ontzettend blij met EK Retail als onze founding investor. Hun kennis en ervaring in retail helpt ons enorm om TOMO tot een succes te maken”, aldus Marjan Haselhoff, Founder/CEO TOMO.

Opening

TOMO wordt op 17 maart officieel geopend in de ‘Westfield Mall of the Netherlands’ te Leidschendam.