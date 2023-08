TOMO, het baanbrekende duurzame warenhuis met een circulaire missie, kondigt met pijn in het hart aan dat op 28 juli jl. de faillissementsaanvraag is ingediend. Het bedrijf wil zijn diepe waardering uitspreken voor alle medewerkers, partners en trouwe klanten voor hun onwrikbare steun en toewijding gedurende deze bijzondere reis.

TOMO, opgericht met een passie voor duurzame retail, streefde naar systeemverandering binnen de wereld van fashion retail. Echter, geconfronteerd met uitdagingen in een ongunstige en voortdurend veranderende financiële markt rond de opening van het eerste winkelfiliaal, ondervond het bedrijf moeilijkheden die zij niet meer het hoofd kon bieden. Ondanks de overweldigende interesse en positieve feedback, werd de reis van TOMO een voortdurende strijd om te overleven, waardoor de volledige potentie niet kon worden gerealiseerd. Het bedrijf erkent dat ondanks de wens om zich los te maken uit het ‘oude systeem’, het zelf ook onderdeel was van dit systeem door de gekozen financieringsmodellen. Dit bracht morele en organisatorische uitdagingen met zich mee, die het bedrijf in een spagaat brachten.

“Vanwege onze financiële situatie en de beperkte tijdsduur hadden we helaas niet de mogelijkheid om de diepgaande veranderingen die we voor ogen hadden volledig te implementeren,” verklaarde Marjan Haselhoff, oprichter van TOMO. “We bieden onze oprechte excuses aan aan allen die door deze situatie zijn getroffen, in het bijzonder aan onze gewaardeerde medewerkers, partners en klanten.”

Ondanks de moeilijke beslissing om te sluiten, is TOMO buitengewoon trots op zijn prestaties bij het opzetten van een uniek concept en het achterlaten van een blijvende impact op de branche. Het bedrijf gelooft sterk dat er een duidelijke vraag is naar missie-gedreven, duurzame retail en kijkt uit naar het zien van anderen die de pioniersgeest van TOMO omarmen en voortzetten. Terwijl het bedrijf dit hoofdstuk afsluit met een bezwaard hart, wil het zijn diepe dankbaarheid uitspreken aan allen die deel hebben uitgemaakt van deze transformerende reis. Terwijl TOMO de waardevolle herinneringen en levenslessen koestert, blijft het hoopvol voor nieuwe kansen om samen met gelijkgestemde partners bij te dragen aan een betere toekomst.

Over TOMO

TOMO was ’s werelds eerste duurzame warenhuis met een circulaire missie, gericht op het teweegbrengen van systeemverandering in de modewereld. Ondanks de sluiting blijft de nalatenschap van het bedrijf in het streven naar een duurzamere toekomst een bron van hoop voor de retailwereld.