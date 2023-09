Twee jaar geleden was het grootste duurzame warenhuis van Nederland nog een nieuwkomer in de winkelstraten van Utrecht. Het groene warenhuis kreeg haar start in het monumentale pand Magazijn de Zon, wat meer dan een eeuw geleden ook als warenhuis werd gebruikt. Ondertussen is deze groene hub bijna niet meer weg te denken uit de historische binnenstad. Naast de vaste klanten die regelmatig terugkomen, ontvangt het warenhuis dagelijks vele enthousiaste nieuwe klanten die deze hotspot net ontdekken. Vanuit het hele land komen mensen naar Utrecht om een kijkje te nemen in het duurzame warenhuis, dat bestaat uit verschillende shop-in-shops van duurzame ondernemers. Ook toeristen weten hun weg te vinden en zelfs gevestigde retailmerken kloppen aan bij het warenhuis van de toekomst voor duurzame inspiratie. De nieuwste circulaire aanwinsten in het warenhuis zijn kledingbibliotheek WAUWcloset en vintage interieur platform Reliving. Beide zijn unieke concepten in Utrecht. Op zaterdag 16 september werd hun komst gevierd tijdens het RE-Fresh event. Door de duurzame ondernemers werden allerlei activiteiten georganiseerd: van een demonstratie jeansrepair en een workshop ‘naai je eigen kussenhoes’ tot een duurzame speurtocht, een proeverij van ambachtelijke fairtrade producten en styling advies voor een duurzame kledingkast. Ook werd de nieuwe naam van het duurzame warenhuis door wethouder Susanne Schilderman onthuld: E&co Warenhuis.

Een nieuwe bibliotheek in de oude bibliotheek

Met de komst van WAUWcloset is er weer een nieuwe bibliotheek in de oude bibliotheek te vinden. WAUWcloset is drie jaar geleden als kledingbibliotheek in IJsselstein gestart en heeft inmiddels een collectie van meer dan 10.000 kledingstukken en accessoires opgebouwd. Met de komst van WAUWcloset naar het warenhuis, heeft Utrecht een primeur te pakken, aangezien het de enige kledingbibliotheek is in de stad. “Een locatie in hartje Utrecht geeft ons veel meer zichtbaarheid en de mogelijkheid om met veel potentiële leden in contact te komen die het concept van WAUWcloset nog niet kennen. Wij willen vrouwen toegang geven tot hun eigen oneindige ‘Mary Poppins’ koffer waar ze uit halen wat ze nodig hebben, wanneer ze willen en in de stijl en maat die ze wensen. Op deze manier kunnen vrouwen er modieus uitzien en toch

duurzamer leven”, licht Hanh Lu, eigenaresse van WAUWcloset, toe.

Nieuwe circulaire ondernemer Reliving

Naast een kledingbibliotheek, heeft ook Reliving zich bij het duurzame warenhuis aangesloten. Reliving is een – voornamelijk online – platform met maar liefst 40.000 tweedehands interieur artikelen en unieke vintage woonaccessoires. Met de komst naar het duurzame warenhuis, is een selectie daarvan sinds kort ook live te bewonderen in de 200m2 grote kelder van het historische gebouw. Eigenaresse Ananda van Doorn licht toe: “Naast ons online platform, kiezen we zorgvuldig fysieke pop-up locaties uit. De Green UP, voortaan E&co Warenhuis, is in onze ogen een inspirerende plek waar je een fantastische collectie aan duurzame merken vindt. Doordat wij met Reliving hergebruik willen stimuleren, door het kopen en verkopen van tweedehands meubels zo makkelijk mogelijk te maken, sluiten onze missies naadloos op elkaar aan. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat Reliving nu onderdeel is van dit warenhuis.”

Frisse nieuwe naam: Green UP is nu E&co Warenhuis

Tijdens het RE-Fresh event werd ook de nieuwe naam gevierd: E&co Warenhuis. Eigenaresse van E&co Janneke Kreek, en oprichtster van het duurzame warenhuis, licht de keuze voor de naamsverandering toe: “Als concept willen wij voorop blijven lopen en garant staan voor inspiratie, vernieuwing en ontwikkeling. Dat doen wij door als springplank te fungeren voor wisselende nieuwe merken of concepten. Om dit mogelijk te maken is er een stabiele kern nodig. Onze shop-in-shop E&co vormt sinds dag één niet alleen het hart van de winkel met een breed aanbod, variërend van huishoudelijke items tot verzorging, textiel en cadeauartikelen, maar is ook een belangrijke dragende kracht gebleken voor de toekomst van het warenhuis. Daarom dopen wij onze naam om van Green UP naar E&co Warenhuis. Onder deze nieuwe naam zullen net als nu (startende) duurzame en circulaire ondernemers, merken en diensten een podium blijven krijgen, om zo hun expertise, producten en diensten met de bezoekers te delen.”

Middels een feestelijke onthulling door Susanne Schilderman, wethouder van o.a. circulaire economie, werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Schilderman: “E&co Warenhuis is een prachtig voorbeeld van een combinatie van retail met een circulaire insteek. Voor inwoners en (internationale) bezoekers van Utrecht is het een feestje om hier inspiratie op te doen en bij te dragen aan een circulaire wereld, waarin we bewuster met producten omgaan. Eervol om vandaag de nieuwe naam te mogen onthullen”.