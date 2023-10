Lynk & Co heeft IVL Swedish Environmental Research Institute opdracht gegeven om een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren van hun plug-in hybride auto, de 01. Deze belangrijke stap in het duurzaamheidstraject van Lynk & Co biedt transparante informatie over de prestaties van de 01 op het gebied van duurzaamheid. De studie identificeert de punten waar actie om de impact op het klimaat te verminderen het belangrijkst is, zodat klanten duurzamere gewoonten kunnen aannemen.

Het onderzoek beoordeelt de CO2-voetafdruk van de 01 gedurende de gehele levenscyclus: van productie, logistiek en gebruiksfase tot hoe er aan het einde van de levensduur met de 01 wordt omgegaan. De beoordeling is gebaseerd op LCA-standaarden en benadrukt het belang van emissies tijdens de gebruiksfase, keuzes van consumenten en het gebruik van gerecyclede materialen voor een lagere impact op het milieu.

“Bij Lynk & Co hechten we veel waarde aan transparantie en verantwoordelijkheid in ons duurzaamheidstraject. De inzichten die we hebben verkregen met de levenscyclusanalyse stellen ons in staat de juiste keuzes te maken om bij te dragen aan een duurzamere toekomst in de auto-industrie.” – Alain Visser, CEO van Lynk & Co.

De invloed van oplaadgewoonten

Oplaadgewoonten hebben een essentiële invloed op de voetafdruk van de 01. Als de auto niet wordt opgeladen of opgeladen wordt met elektriciteit die is opgewekt uit steenkool, draagt de gebruiksfase bij aan ongeveer 70% van de impact van de gehele levenscyclus. Opladen met de Europese netmix kan de impact van de gebruiksfase beduidend verminderen, met een geschatte 35 ton CO2e-uitstoot voor de hele levenscyclus van de auto – tegenover 59 ton CO2e-uitstoot voor auto’s die rijden op benzine en elektriciteit die is opgewekt uit steenkool.

Gerecyclede materialen blijven belangrijk

De productie van materialen speelt een belangrijke rol in de voetafdruk van de auto. Door in het hele productieproces meer gebruik te maken van gerecyclede materialen, zoals aluminium, staal en plastic, kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard en de impact op het milieu worden verminderd. Het toegenomen gebruik van deze duurzame en gerecyclede materialen is een centrale pijler van hoe we blijven bouwen aan een betere toekomst voor mobiliteit.

Autodelen voor een lagere impact

Autodelen draagt bij aan het verminderen van de vraag naar meer auto’s. Nu consumenten er meer voor openstaan om minder te bezitten en meer te delen, heeft Lynk & Co ontdekt dat de helft van de tijd auto’s delen en auto’s opladen met windenergie de uitstoot met meer dan 70% kan verlagen in vergelijking met rijden op benzine en helemaal geen auto’s delen.