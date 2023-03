CTOUCH presenteert met trots haar eerste jaarlijkse Impact Report. In het Impact Report laat CTOUCH zien waar ze staat betrekking tot haar duurzaamheidsdoelstellingen. Het rapport geeft een overzicht van de initiatieven die CTOUCH in 2022 heeft geïmplementeerd om dichter bij hun doelstellingen voor 2025 te komen, te weten het verminderen van de CO2-voetafdruk met 60% en het verhogen van de circulariteit van haar producten met 25%.

Het rapport de beschrijft missie en voortgang van CTOUCH en hoe wij ons inzetten om de ecologische en sociale impact van onze organisatie te optimaliseren door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

CTOUCH levert grote inspanningen om de CO2-voetafdruk te verlagen en het gebruik van gerecyclede materialen tijdens de productie, de verpakking en het transport van onze producten te verhogen. We bieden daarnaast ook energie-efficiënte producten met een langere levensduur, om onze klanten te helpen hun impact te verminderen en hun operationele kosten te verlagen.

Verder zetten wij ons in om de circulariteit van onze producten te vergroten en de recyclebaarheid en het hergebruik aan het einde van de levensduur te verbeteren om onnodig afval te voorkomen.

Het CTOUCH Impact Report 2022 is beschikbaar in het Engels, Duits en Nederlands.

Remmelt van der Woude, CEO van CTOUCH en Chief Sustainability: “Het eerste Impact Report van CTOUCH is een optelsom van onze jarenlange toewijding op het gebied van duurzaamheid. We hebben de resultaten van onze duurzaamheidsinspanningen in 2022 beknopt en overzichtelijk gebundeld: van onze toeleveringsketen tot MVO. We hopen dat onze initiatieven anderen inspireren om goed te doen. Samen kunnen we positieve impact maken.”

Voor onze duurzaamheidsinspanningen hebben we onlangs de AV News ‘Sustainability Innovation of the Year Award 2023’ gewonnen. In 2021 ontvingen we de ‘Sustainability Award’ van Inavate Magazine.