Als onafhankelijk bedrijf is het versnellen van de groei een van de grootste prioriteiten van LRQA. “We willen ervoor zorgen dat LRQA de partner of choice is voor zowel nieuwe als bestaande klanten, en onze klanten hebben ons onlangs verteld dat ze een partner willen die hen helpt bij het beheren van risico’s in al hun activiteiten. Van compliance tot transformatie van de supply chain, cyberbeveiliging en milieu, maatschappij en governance (ESG), we hebben naar die feedback geluisterd en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons dienstenportfolio en ons bedrijfsmodel te herzien om ons aan te passen aan dit nieuwe risicotijdperk.”

“In januari 2023 hebben we ons portfolio versterkt door onze capaciteiten op de belangrijkste gebieden van risicobeheer – Assessment, Advisory, Inspection Services en Cybersecurity – samen te voegen. In dit nieuwe operationele model zitten onze ESG- en duurzaamheidsspecialisten in ELEVATE (overgenomen in 2022) nu zowel in Assessment als Advisory. Onze cyberbeveiligingsspecialisten in Nettitude (overgenomen in 2018) vallen nu onder Cybersecurity.

Vanaf juni 2023 zijn we ook begonnen met de overgang naar één merkidentiteit voor alle onderdelen van ons bedrijf, om ervoor te zorgen dat we één LRQA zijn en onze klanten één consistent hoog serviceniveau bieden voor een breed portfolio. We zijn nu begonnen met de geleidelijke terugtrekking van het merk ELEVATE, dat zal worden vervangen door de visuele identiteit van LRQA. We hebben nu ook de naam ‘LRQA Nettitude’ gelanceerd voor ons cyberbeveiligingsportfolio, die aansluit bij het LRQA-merk. Om de integriteit van hun beveiligde domeinen te beschermen, hebben we de naam Nettitude behouden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor LRQA en onze merkenfamilie. Samen grijpen we een unieke kans om de toonaangevende wereldwijde assurance-partner te worden.”

Paul Butcher, LRQA Chief Executive Officer, zei: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor LRQA en onze merkenfamilie. Samen grijpen we een unieke kans om de toonaangevende wereldwijde assurance-partner te worden, met een bijzondere focus op ESG- en cyberbeveiligingsdiensten. We versnellen onze groeistrategie en bieden onze klanten een toonaangevende propositie. We willen de leidende kracht zijn op het gebied van risicomanagement en ik kijk ernaar uit om onze merkreputatie en portfolio verder te versterken als een gecombineerd team onder één visuele identiteit.”

“Deze spannende veranderingen zijn allemaal gericht op het verbinden van klanten met het uitgebreide dienstenpakket dat nu beschikbaar is binnen LRQA. Samen hopen we dat elk van onze portfoliogebieden onze klanten een aantrekkelijk voorstel kan doen.”