Van den Bosch is als eerste vervoerder wereldwijd zelfstandig geverifieerd voor de CO2-emissieberekeningen en -rapportage die voldoen aan de geldende ISO 14083:2023-vereisten. Dit bevestigt dat de CO2-uitstoot op een aantoonbaar betrouwbare manier berekent en gerapporteerd wordt, volledig in lijn met de Europese wetgeving en milieueisen.

Sinds het eerste kwartaal van 2023 is er een internationale standaard voor het toewijzen van CO2-uitstoot van activiteiten in de transportketen: de ISO 14083. Op basis van deze eisen kunnen logistieke bedrijven en hun dienstverleners op een duidelijke manier hun ecologische voetafdruk in de keten berekenen, toewijzen en delen. Na een onafhankelijke toetsing van LRQA heeft Van den Bosch het resultaat behaald waarbij de CO2-calculatie voldoet aan de vereisten van de ISO 14083. LRQA is een organisatie met expertise op het gebied van certificeringen, geaccrediteerd volgens de ISO 17021-norm.

Enige wereldwijd

Van den Bosch heeft deelgenomen aan een pilotgroep, opgezet door Topsector Logistiek. Topsector Logistiek betreft een driedelige samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. De pilotgroep is opgezet om een vertaalslag te maken van de ISO-norm naar een praktische handleiding. Daaronder valt ook een zelfbeoordelingsvragenlijst (SAQ) om de ISO 14083 binnen de organisatie te beoordelen.

Met dit resultaat is Van den Bosch het enige bedrijf wereldwijd dat zowel een eigen CO2-calculatie als een CO2-platform heeft dat aan deze eisen voldoet en waarbij het mogelijk is om CO2-emissies te berekenen en toe te wijzen in de gehele supply chain. Daarnaast kan de logistieke dienstverlener hierdoor CO2-uitstoot toewijzen per actie.

Strategiedoelstellingen

“Door middel van de geverifieerde CO2-calculatie kunnen we voldoen aan klantvragen doordat we CO2-emissies volgens de standaard kunnen toewijzen aan onder andere specifieke verzendingen, modaliteiten en suppliers”, aldus Brecht den Otter, Sustainability Specialist bij Van den Bosch. “Naast dat dit een mijlpaal is op het gebied van onze CO2-calculatie, draagt dit ook bij aan onze route richting 2030 waarbij duurzaamheid een groot aandachtspunt is. We mogen trots zijn op dit behaalde resultaat dat precies past in onze duurzaamheidsgedachte vanuit die strategie. Op deze manier kunnen we realistische CO2-reductiedoelstellingen stellen voor 2030.”