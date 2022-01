LRQA en ELEVATE bundelen hun krachten om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte aan transparantie en zekerheid rond normen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). LRQA, een toonaangevende wereldwijde leverancier van digitaal ondersteunde assurance-diensten, waaronder milieuconformiteitsbeoordelingen, neemt ELEVATE over – een marktleider op het gebied van ESG- en supply chain-diensten– om een sterk aanbod te creëren voor klanten die hun weg proberen te vinden in een wereld met continu veranderende risico’s.

Naar verwachting zullen LRQA en ELEVATE beide profiteren van het samengaan. Dankzij de combinatie van aanvullende productportefeuilles en de geografische spreiding met de mogelijkheid om hun digitale aanbod uit te breiden, zal de groep in een nog betere positie verkeren om aan de behoeften van klanten te voldoen.

Als vernieuwers in hun respectievelijke marktsegmenten, zullen LRQA en ELEVATE samen een uitgebreid aanbod van data-gedreven inzichten, adviesdiensten, analyses en best practices voor duurzame supply chain assurance bieden. Met diepgaande lokale marktexpertise zal de combinatie Brand- en ESG-assurance, cyberbeveiliging, inspectiediensten en trainingen leveren in een breed scala van sectoren, waaronder levensmiddelen, detailhandel, elektronica, energie, productie, financiële diensten en kleding.

In de afgelopen zes jaar hebben teams van ELEVATE een end-to-end ecosysteem voor ESG-diensten ontworpen en geïmplementeerd. Het is opgezet op de sterke fundamenten van assessments op locatie, advies, programmamanagement en analyse. Dit ecosysteem van diensten ontwikkelt het heersende ‘one-size-fits-all’ auditparadigma naar een visie die is afgestemd op de unieke behoeften van het risicoprofiel en de inkoopstructuur van een klant.

LRQA – in december 2021 volledig onafhankelijk geworden in eigendom Goldman Sachs Asset Management – richt zich op het verbeteren van haar portfolio in belangrijke groeigebieden en kapitaliseert op de toenemende vraag in haar markten voor assurance-, inspectie- en cyberbeveiligingsdiensten.

Paul Butcher, Chief Executive of LRQA, hierover: “Het risicolandschap verandert zo snel en onze klanten hebben een partner nodig die hen kan helpen zich aan te passen, vooral op het gebied van ESG. Deze overeenkomst is een belangrijk signaal van onze vastberadenheid om aan die behoefte te voldoen. Wij brengen twee bijzonder succesvolle bedrijven bij elkaar om iets heel bijzonders te creëren op het gebied van ESG – gebaseerd op echte expertise, op wereldwijde schaal actief en gedreven door een gedeelde overtuiging in data als uitgangspunt voor veranderingen. Bedrijven moeten hun benadering van ESG snel heroverwegen en ik denk dat deze transactie de manier zal veranderen waarop wij onze klanten kunnen helpen daarop te reageren.”

Ian Spaulding, die leiding gaf aan de succesvolle groei van ELEVATE vanaf de oprichting in 2013, zal toetreden tot het executive team van LRQA. Spaulding voegt hieraan toe: “De samenwerking met LRQA ondersteunt onze vooruitstrevende, op data gebaseerde visie op de cruciale rol van ESG in supply chains. Het breidt ons ecosysteem van ESG-diensten uit, verbindt onze oplossingen van wereldklasse in het Socialse-domein met de expertise van LRQA en vergroot ons wereldwijde bereik en onze sectordekking.”

Het team van Goldman Sachs Asset Management onder leiding van Michael Bruun, Jose Barreto, en Mihir Lal, merkt op: “Wij zijn heel enthousiast over de combinatie van LRQA en ELEVATE, twee uiterst complementaire ondernemingen met elk een ijzersterke reputatie in de assurance-markt voor hun kwaliteit in dienstverlening, klantgerichtheid en intellectueel leiderschap. De overname van ELEVATE vergroot de breedte en diepte van LRQA’s bestaande ESG, digitale en supply chain kwaliteitsborgingscapaciteiten. Dat stelt LRQA in staat om klanten beter te ondersteunen bij het managen van hun kansen in verduurzaming in een veranderende risico-omgeving. Het verheugt ons enorm om het ELEVATE team, geleid door Ian Spaulding, te verwelkomen in de LRQA-familie en we zijn enthousiast over de belangrijke rol die ELEVATE zal spelen in het versnellen van LRQA’s groeitraject in de steeds belangrijker wordende ESG assurance sector.”

De transactie zal naar verwachting in 2022 worden afgerond, na ontvangst van de wettelijke goedkeuringen.