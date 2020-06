Logitech zegt transparantie omtrent CO2- voetafdruk producten toe

Logitech International, maker van ‘cloud peripheral products’, heeft vandaag toegezegd de CO 2 -impact van al zijn producten te communiceren op de verpakking en de website van het bedrijf. Het verwacht dat het eerste CO 2 -impact-etiket later dit jaar op zijn gaming-producten zal verschijnen, gevolgd door een uitrol over het volledige productportfolio.

Logitech zal hiermee het eerste consumentenelektronicabedrijf zijn dat gedetailleerde CO 2 -impact-etikettering op productverpakkingen aanbiedt in het hele productportfolio. Daarmee wil het bedrijf consumenten beter in staat stellen zelf een keuze te maken door te informeren over de aankopen die zij doen. Logitech wil ook een industriebrede verschuiving op gang brengen om de impact van CO 2 op het milieu drastisch te verminderen.

Als bekroond ontwerpbedrijf streeft Logitech naar duurzaamheid voor al zijn merken en zoekt het bedrijf naar manieren om de impact van zijn producten op het milieu tijdens het gehele ontwerpproces te verminderen. Tot nu toe was de CO 2 -impact niet zichtbaar voor consumenten die hun individuele impact op het milieu beter wilden begrijpen. Nu zal de CO 2 -transparante etikettering van Logitech die impact kwantificeren, communiceren met de consumenten en hen in staat stellen om beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen.

“We erkennen de omvang van de milieu-uitdagingen waar onze planeet vandaag de dag voor staat,” aldus Bracken Darrell, president en CEO van Logitech. “We verdubbelen onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen, maar we kunnen het niet alleen. Door te communiceren over de CO 2 -impact van onze producten geven we onze consumenten de mogelijkheid om samen de wereld te verbeteren. CO 2 kun je zien als de nieuwe calorie – we moeten weten wat we verbruiken. We nodigen andere bedrijven uit om samen met Logitech positieve veranderingen teweeg te brengen door volledige transparantie over hun producten te bieden. Het zal een industriebrede inspanning vergen om echt een verschil te maken.”

CO 2 -transparantie breidt de toewijding van Logitech op het vlak van duurzaamheid verder uit over zijn producten, verpakkingen en activiteiten. In 2019 neutraliseerde het bedrijf de CO 2 -uitstoot in zijn productportfolio, kondigde het zijn steun aan voor het Klimaatakkoord van Parijs, heeft het toegezegd zijn CO 2 -voetafdruk te beperken om de ambitieuze 1,5℃-doelstelling te ondersteunen en heeft het de ambitie uitgesproken dat het bedrijf tegen 2030 uitsluitend zal worden aangedreven door elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Berekenen van de CO 2 -impact



De CO 2 -impact is een erkende kwantificeerbare meting die in lijn ligt met de inspanningen op het gebied van maatregelen tegen klimaatverandering. Logitech heeft jarenlang een levenscyclusanalyse (LCA) ontwikkeld die de CO 2 -impact van een product weergeeft gedurende de hele levensduur van het product, van de grondstoffen tot de productie, de distributie, het gebruik door de consument en uiteindelijk het einde van de levensduur. De toepassing van de LCA-tools en de ontwerpexpertise stelt het bedrijf in staat om de impact van verschillende producten en verpakkingsmaterialen op koolstof, toxiciteit en circulariteit te analyseren.

Om de integriteit van de interne berekeningen te ondersteunen, zal Logitech samenwerken met bekende derde partijen, waaronder Natural Capital Partners, iPoint Group en een onafhankelijke verificateur om de CO 2 -impact op productniveau kritisch te verifiëren en te valideren volgens de DEKRA-certificeringsnormen. Logitech communiceert op vrijwillige basis over de CO 2 -voetafdruk van het product en biedt online toegang tot de toegepaste methodologie en het toegepaste protocol, waarbij wordt voldaan aan de CO 2 -voetafdrukkwantificerings- en communicatie- of etiketteringsnormen zoals beschreven in ISO 14067 en ISO 14026.

“Steeds vaker zien we dat consumenten op zoek zijn naar duidelijke, transparante en geloofwaardige statements over klimaatactie door bedrijven,” aldus Rebecca Fay, chief marketing officer bij Natural Capital Partners. “We juichen het CO 2 -transparantieprogramma van Logitech toe, dat een ideale aanvulling is op de CarbonNeutral(R)-certificering van zijn producten en dat echt aantoont dat dit een bedrijf is dat zich inzet voor een koolstofarme transformatie.”