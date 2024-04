Vandaag, 9 april, lanceert Dopper als eerste in de branche het Digital Product Passport (DPP). In het DPP wordt uitgebreid gedocumenteerd welke reis een product aflegt, van productie tot levering tot het einde van de levensduur. Via deze innovatieve tool wil Dopper een revolutie teweegbrengen in de manier waarop klanten met producten omgaan. Het DPP helpt consumenten om doordachte keuzes te maken over hun aankopen. De introductie van het DPP is een belangrijke mijlpaal voor Dopper. Het bedrijf legt de duurzaamheidslat keer op keer hoger, in alles wat ze doen.

“Bij Dopper zijn we er vanaf dag één van overtuigd dat we positieve veranderingen teweeg kunnen brengen door transparantie”, zegt Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper. “Wij zijn er om verschil te maken in een wereld die wordt overspoeld door greenwashing en halfslachtige pogingen tot duurzaamheid. Met de lancering van ons Digital Product Passport nemen we nóg meer verantwoordelijkheid voor de producten die we maken. Door consumenten uit te nodigen om het paspoort van hun product te bekijken, hopen we ze te inspireren om belangrijke stappen te zetten richting duurzame consumptie.”

Een nieuw tijdperk van transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit

Het DPP laat zien dat duurzaamheid prioriteit heeft bij Dopper en het bevestigt hun belofte om stappen te zetten richting een circulaire economie. Het DPP geeft gedetailleerd inzicht in de levenscyclus van een product, van de materialen die worden gebruikt, de reis die het product aflegt en de CO2-uitstoot van het productieproces tot instructies voor recycling aan het einde van de levensduur. Door deze informatie te delen, geeft Dopper volledig inzicht in de supplychain en kunnen consumenten de juiste, doordachte keuze maken.

Belangrijke informatie die het DPP bevat:

Details over de product voetafdruk, zoals CO2-uitstoot en waterverbruik;

Oorsprong van het materiaal, percentage gerecycled materiaal en de reis die het materiaal aflegt;

Duurzaamheidsinformatie, waaronder instructies voor onderhoud, reparatie en recycling.

Het DPP van Dopper voldoet aan de DPP*-gegevensvereisten van de EU en is beschikbaar voor de gehele collectie van flessen en accessoires. De lancering loopt voor op de wetgeving en Dopper wil hiermee een nieuwe norm instellen voor transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de branche.

De Europese Green Deal vereist vanaf 2030 een DPP voor alle producten

Het Digital Product Passport (DPP) van de EU is een verplicht elektronisch document over de levenscyclus van het product en valt onder de Europese Green Deal-wetgeving. Het maakt deel uit van de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en is één van de belangrijkste acties in het actieplan voor de circulaire economie (CEAP). Textiel, industriële batterijen en consumenten elektronica zijn de eerste branches die gereguleerd worden. In 2030 moeten alle producten op de EU-markt, behalve voedsel, voer en medicinale producten, een DPP hebben.