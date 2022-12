Wavin lanceert een portfolio biobased drinkwateroplossingen om drinkwaterbedrijven en aannemers in de infrastructuur een volgende generatie duurzame producten aan te bieden. Het eerste biobased productportfolio is vanaf heden in Nederland beschikbaar.

Volgende generatie bio PVC

Door zijn sterkte, lange levensduur en efficiënt productieproces is PVC een belangrijk materiaal geworden voor veel verschillende toepassingen in infrastructuur en bouwprojecten. PVC heeft in vergelijking met andere materialen een kleinere koolstofvoetafdruk en is recycleerbaar. Dit nieuwe bio-circulaire PVC behoudt zijn sterke prestaties in combinatie met een aanzienlijk kleinere koolstofvoetafdruk. Het nieuwe aanbod van Wavin wordt vervaardigd met behulp van een biobased toegeschreven PVC, waarbij ethyleen wordt vervangen door een alternatief bio-ethyleen uit een biomassa afvalstroom: gebruikte plantaardige olie.

Door het gebruik van een bio-circulaire grondstof wordt de koolstofvoetafdruk tot 75% verminderd. Om te garanderen dat haar biobased portfolio dezelfde technische eigenschappen en prestaties biedt als haar bestaande drinkwater portfolio, heeft Wavin haar product gecertificeerd bij KIWA, een toonaangevend test- en certificeringsbedrijf. Daarnaast is de biogebaseerde grondstof gecertificeerd door International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) normen, om volledige transparantie te hebben over de inkoop praktijken en ethiek, alsmede het vermijden van risico’s voor biodiversiteit, landgebruik en conflicten in de voedselketen.

Voorop in duurzaamheid

Ronald Bal, Global Manager Circular Economy bij Wavin: “Door hergebruik van natuurlijke grondstofstromen verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en combineren we materialen met een lage voetafdruk met innovatieve producten, ontworpen voor een lange levensduur en recycling. Met deze introductie streven we naar echte duurzaamheid in de wereldwijde bouwsector, terwijl we onze hoge kwaliteitsnormen voor veilige waterdistributie handhaven.”

Ronald Bal vervolgde: “Wavin wil zijn portfolio van biobased oplossingen verder uitbreiden, terwijl we werken aan het waarmaken van onze belofte om onze ecologische voetafdruk te verlagen, voorop te lopen in de overgang naar een duurzame en circulaire economie en een positieve impact te hebben op levens.”