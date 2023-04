Greenpeace Nederland en omwonenden van staalfabriek Tata Steel komen samen in actie om de vervuiling van deze grote vervuiler te stoppen. Zeven klimmers van Greenpeace hingen zondagochtend een 20-meter lang spandoek in een bouwkraan in Wijk aan Zee met de tekst: Tata Steel, we zijn er ziek van. Doelend op de ziekmakende gifwolken die de staalfabriek regelmatig uitstoot over de omgeving.

‘Tata Steel heeft recht niet om omgeving te verzieken’

Omwonenden voeren al jaren actie tegen grote vervuiler Tata Steel. Ook Greenpeace maakt zich al lange tijd zorgen over de staalfabriek in IJmuiden. Het is de grootste uitstoter van Nederland op gebied van CO2, stikstof en kankerverwekkende stoffen. Directeur van Greenpeace Andy Palmen: “Te lang is de impact van Tata door de overheid door de vingers gezien. Omwonenden van de staalfabriek hebben dit probleem op de kaart gezet en dat heeft ons aangezet om hen te steunen. Omwonenden vragen niets minder aan de overheid dan: Bescherm onze gezondheid. Ongeacht de toekomstplannen, Tata Steel heeft het recht niet om nu de omgeving zo te verzieken.”

‘Enorme opsteker’

In de regio IJmond zijn er verschillende bewonersorganisaties actief rondom de giftige uitstoot van Tata Steel. Dat zijn; FrisseWind.nu, de Dorpsraad Wijk aan Zee, Gezondheid op 1, Stichting IJmondig en Milieuplatform IJmuiden Noord. “We zijn blij dat Greenpeace nu ook een speerpunt maakt van de vervuiling door Tata Steel. We hebben ons lang een roepende in de woestijn gevoeld. We strijden immers tegen twee grootheden: het bedrijf én de overheid, die de vervuiling 100 jaar lang heeft gefaciliteerd. Dat Greenpeace zich nu bij onze beweging voor schone lucht en een duurzame toekomst in de IJmond aansluit, is een enorme opsteker.” Aldus Sanne Walvisch, van FrisseWind.nu

‘Sluit meest ziekmakende onderdelen’

Greenpeace is duidelijk over wat er moet gebeuren. Directeur Palmen: Uitgangspunt is dat de overheid omwonenden moet beschermen tegen grote vervuilers. Dat betekent: sluit zo snel mogelijk de meest ziekmakende onderdelen van de staalfabriek. En van Tata Steel vragen we: wees eerlijk over je vervuiling. Want het klimaat, de natuur en de mensen kunnen de vervuiling van Tata Steel niet aan.”

Tata Tours

Omwonenden en Greenpeace zullen op meerdere fronten samen op trekken. Zoals rondom de camera’s die de gifwolken van Tata Steel registreren, kennisuitwisseling en er worden gezamenlijk nieuwe Tata Tours georganiseerd in Wijk aan Zee. Dat zijn wandelingen langs de staalfabriek waarbij geïnteresseerden met eigen ogen kunnen zien wat het probleem is en daarbij verhalen krijgen van mensen die in de buurt wonen van Tata Steel. De eerste Tata Tours zijn in het weekend van 6 en 7 mei