Lion’s Footprint Fonds: een unieke samenwerking tussen Delhaize en zijn leveranciers voor een meer duurzame samenleving

Delhaize engageert zijn leveranciers Unilever, Mondelēz International en Henkel om samen hun ecologische voetafdruk te verminderen en richt daarvoor het Lion’s Footprint Fonds op in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Met dat fonds wil Delhaize duurzame projecten, zowel lokaal als internationaal, steunen die passen binnen zijn duurzaam actieplan: The Lion’s Footprint. Bij elk van de projecten ligt de nadruk op: minder plastic, minder CO2 en minder (voedsel)verspilling. Door deze unieke samenwerking zet Delhaize samen met zijn leveranciers een stap dichter richting een duurzame en betere samenleving.

The Lion’s Footprint: minder plastic, minder CO2 en minder (voedsel)verspilling

Meer dan een jaar geleden, op 16 mei 2019, lanceerde Delhaize The Lion’s Footprint, een ambitieus duurzaamheidsplan waarmee het bedrijf zich 100% inzet voor het milieu en zo zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen. Dat plan bestaat uit 3 grote delen: een ambitieuze doelstelling om plasticneutraliteit te bereiken, (voedsel)verspilling tegen te gaan en CO2-neutraal te zijn tegen eind 2021.

Het Lion’s Footprint Fonds: een unieke samenwerking tussen retailer en leveranciers

Met The Lion’s Footprint heeft Delhaize ondertussen al 2.381 ton plastic, 17.919 ton CO2 en 2.905 ton verspild voedsel uitgespaard, maar de supermarktketen gaat nog een stapje verder met de oprichting van het Lion’s Footprint Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Met dat fonds wil Delhaize samen met zijn leveranciers zowel lokale als internationale initiatieven steunen met het oog op het verminderen van plasticgebruik, CO2-uitstoot en (voedsel)verspilling.

Delhaize werkt aan de vermindering van zijn CO2-uitstoot en compenseert de CO2 die niet geëlimineerd kan worden door te investeren in duurzame projecten. Om de hele supply chain neutraal te maken, moedigt Delhaize zijn leveranciers aan om ook hun CO2-uitstoot te compenseren.

“Duurzamer worden, dat doe je en kan je als bedrijf niet alleen. Enkel door samen te werken kunnen we onze inspanningen verhogen en effectief impact creëren, zowel in België als daarbuiten. We zijn als Delhaize trots dat we voor de eerste keer een samenwerking hebben kunnen opzetten tussen een retailer en enkele van onze grootste leveranciers. Ik kijk dan ook enorm uit naar de projecten die we samen zullen realiseren.” zegt een trotse CEO Xavier Piesvaux.

Om het Lion’s Footprint Fonds mogelijk te maken, engageert Delhaize zijn leveranciers om deel te nemen aan het project en zo hun ecologische voetafdruk te verminderen. Unilever, Mondelēz International en Henkel zijn al van de partij, maar meer bedrijven zullen volgen. Dankzij hun bijdrage aan het fonds kunnen diverse duurzame projecten gesteund worden. Een unieke samenwerking om samen een stap dichter te zetten richting een duurzame en betere samenleving.

De eerste 3 projecten zijn toegespitst op het verminderen van de CO2 uitstoot. Zo wordt in onderstaande projecten een oplossing geboden om ontbossing tegen te gaan: een alternatieve kookwijze aanreiken, productie van chocolade met respect voor de natuur en drinkbaar water voorzien zonder het te moeten koken. Door het ontbossen tegen te gaan kunnen bomen CO2 blijven absorberen en omzetten in schone lucht.

Naast minder plastic, strijden Delhaize en Unilever nu ook voor minder CO2

Met het Lion’s Footprint Fonds pakt Unilever in samenwerking met Delhaize de thema’s minder CO2 en minder plastic aan. Voor minder CO2 zal de leverancier het project ‘Cookstoves’ in Ghana steunen, dat zorgt voor de levering van geïsoleerde en efficiënte waterkachels aan families in Ghana. Naast lagere CO2-emissies zorgt dat project ook voor een verlaagde ontbossing en verbeterde biodiversiteit, minder binnenshuise luchtvervuiling, lagere verbruikskosten voor brandstof en meer lokale werkgelegenheid.

Unilever en Delhaize gaan samen al even de strijd aan voor minder plastic door samen te werken met “River Cleanup”, een organisatie die zorgt voor afvalverzameling in rivieren en oceanen. Concreet zet Unilever zich in om mensen en medewerkers te engageren om deel te nemen aan de cleanups. Daarnaast zijn zij ook officiële sponsor. Het fonds zal die samenwerking verder ondersteunen.

“De samenwerking met River Cleanup en Delhaize draagt bij aan de concretisering van die ambitieuze doelstellingen. Als we onze krachten bundelen, kan elke actie bijdragen aan onze visie: een wereld in dewelke iedereen samenwerkt om ervoor te zorgen dat het plastic in de (circulaire) economie blijft, maar buiten het milieu”, verklaart Sophie Souied, General Manager van Unilever België.

Mondelēz International en Delhaize gaan samen voor een duurzame cacaoproductie met bescherming van de natuur en biodiversiteit

Mondelēz International (producent van o.a. Côte d’Or) wil met zijn duurzaamheidsprogramma “Cocoa Life” naar een meer duurzame cacaoproductie gaan. Maar bij het duurzaam maken van cacao komen complexe uitdagingen kijken, zoals klimaatverandering. Daarom ondersteunen Delhaize en Côte d’Or samen met behulp van het Lion’s Footprint fonds een klimaatproject dat strijdt voor een meer duurzame cacaoproductie in Zuid-Amerika. Dat project heeft tot doel de landbouwers op te leiden om landbouwpraktijken op te zetten die het milieu respecteren. Daardoor kunnen ze duurzame cacao produceren en kan het gehele project tegen 2021 maar liefst 3,9 miljoen ton CO2 besparen. Daarnaast worden dankzij dit project: 30 beschermde diersoorten gered, 600.000 hectare beschermd en meer dan 600 jobs gecreëerd of ondersteund.

“Ontbossing heeft een grote impact op onze ecologische voetafdruk. Het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en een actieve deelname van de cacaotelende gemeenschap, is essentieel voor het waarborgen van een duurzame samenleving. Daarom is het voor ons belangrijk om dit onderwerp met beide handen aan te pakken. Door deze samenwerking kunnen we nog meer efficiënt te werk gaan in het beschermen van het milieu en het helpen van cacaoboeren om veerkrachtig te worden tegen klimaatverandering“, aldus Jan Willem Balk, Managing Director Mondelez Benelux.

Henkel en Delhaize gaan de strijd aan tegen ontbossing en zorgen voor drinkbaar water in Rwanda

Met zijn duurzaamheidsprogramma wil Henkel een project in Rwanda steunen om niet alleen 20.000 mensen aan drinkbaar water te helpen maar meteen ook hun CO2 uitstoot te verminderen. Om vervuild water drinkbaar te maken wordt water gekookt waarbij men hout verbrandt om vuur te maken. Door het herstellen van de waterputten zal een deel van de Rwandese bevolking geen water meer moeten koken waardoor de uitstoot van 90.000 ton CO2 vermeden kan worden alsook het kappen van 540.000 bomen.

Henkel op zijn beurt steunt samen met Delhaize River Cleanup. Daarbij zullen zij financiële steun geven om door middel van opruimsystemen zowel lokaal als internationaal het afval in het water op te ruimen.

“Duurzaamheid maakt deel uit van Henkels DNA. We streven er niet alleen naar om onze producten en oplossingen te blijven verbeteren met behulp van vooruitstrevende innovaties maar we willen ook samen met onze partners een maatschappelijke bijdrage leveren voor een duurzame toekomst. Daar is de samenwerking met Delhaize en River-Clean Up een goed voorbeeld van dat perfect aansluit bij de focuspunten van onze duurzaamheidsstrategie: plastic vervuiling tegengaan en bijdragen aan een circulaire economie. Zo kunnen we ons milieu beschermen voor de volgende generaties.”, aldus Ivan Dejonghe, President Henkel Benelux.