Supermarktketen Lidl lanceert een innovatieve pilot om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse landbouw drastisch te verminderen. Samen met telers van aardbeien, aardappelen en appels wordt de komende twee jaar onderzocht hoe duurzame alternatieven kunnen zorgen voor een gezondere bodem en daarmee een toekomstbestendig voedselsysteem.

AGF-kampioen neemt opnieuw het voortouw



Als elfvoudig winnaar van de titel ‘Beste supermarkt in groente en fruit’ neemt Lidl opnieuw het voortouw in de verduurzaming van de voedselketen. De supermarkt stelt al jaren zeer strenge eisen aan gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Zo is het beleid van Lidl dat het overgebleven restant van het gewasbeschermingsmiddel een derde mag zijn van de wettelijk toegestane hoeveelheid en werkt Lidl met een lijst van bepaalde middelen die ze überhaupt niet meer in haar ketens wil hebben. Nu gaat Lidl nóg een stap verder met de twee jaar durende pilot in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), milieuorganisatie Natuur & Milieu en onderzoeks- en adviesbureau CLM.

“We willen laten zien dat duurzame landbouw niet alleen noodzakelijk is, maar ook haalbaar en schaalbaar,” zegt Esmée van Veen, duurzaamheidsmanager bij Lidl. Daarom zetten we deze pilot volledig op eigen initiatief in gang, omdat we vinden dat verduurzaming van de landbouw nú nodig is, niet pas als regelgeving daartoe verplicht. Deze investering in kennis, innovatie en bodemgezondheid draagt direct bij aan de leefbaarheid voor toekomstige generaties.”

Berthe Brouwer, programmaleider landbouw bij Natuur & Milieu: “Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland is nog steeds veel te hoog. Dat schaadt de natuur, vervuilt ons water en raakt onze gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat we kennis opdoen over hoe we dat gebruik kunnen terugdringen. Dit is niet zomaar een experiment, dit ís de weg vooruit. Daarbij spelen afnemers en de overheid een cruciale rol, zeker als het gaat om investeringen en het afdekken van risico’s voor telers. Samen verkennen we hoe het anders kan, een moedige stap naar een gezondere landbouw die zowel de natuur als onszelf beschermt.”

Van pesticiden naar praktische alternatieven



De pilot richt zich op het terugdringen van middelen die op de EU-lijst ‘Candidates for Substitution’ staan, stoffen die als risicovol worden beschouwd voor mens, dier en milieu. In plaats daarvan worden innovatieve technieken getest, zoals:

UV-licht tegen meeldauw

Mechanisch maaien in plaats van chemische onkruidbestrijding

Een eco-ploeg die het bodemleven spaart

Breed toepasbare inzichten voor de hele sector



De drie gekozen teelten, aardbeien, aardappelen en appels, kennen elk hun eigen uitdagingen. Daardoor levert de pilot waardevolle inzichten op die breed inzetbaar zijn binnen de Nederlandse landbouw. De effecten op bodemgezondheid, biodiversiteit, waterkwaliteit én opbrengst worden nauwkeurig gemeten.

“Dankzij de begeleiding van experts en de steun van Lidl kunnen we experimenteren met nieuwe methoden,” zegt Jan Ham, aardappelteler bij Gebroeders Ham. “Zo bouwen we samen aan een duurzamere toekomst voor de landbouw.”

Kennisdeling in november 2025



Na afloop van elk oogstseizoen worden de resultaten geanalyseerd. In november 2025 organiseert Lidl een kennissessie waar telers, beleidsmakers, NGO’s en kennisinstellingen worden uitgenodigd om de bevindingen te bespreken.

Lidl heeft al een concrete doelstelling op het verhogen van het aandeel biologische groente en fruit en onderstreept met deze pilot het belang om ook de reguliere groente- en fruitteelt in Nederland naar een hoger niveau te tillen, met minder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Foto bovenaan: vlnr: Rutger Westerhof, Natuur & Milieu. Esmée van Veen, Lidl. Peter Leendertse, CLM. Berthe Brouwer, Natuur & Milieu. Maurits Wösten, Lidl. Ellen Klein, CLM. Joost Renirie, Lidl. Imre ter Hedde, Lidl. Jan Ham, aardappelteler Gebr. Ham.