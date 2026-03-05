Nobian en VERVAEKE zetten een belangrijke stap richting emissievrije chemische logistiek met de start van een pilot voor waterstoftransport van essentiële chemicaliën in Nederland. De eerste ADR-goedgekeurde waterstoftruck die in Europa rijdt, voldoet aan de Europese ADR-regelgeving voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en chemische producten. De pilot maakt schoner transport van essentiële chemicaliën mogelijk in een sector waar strenge veiligheidseisen duurzame alternatieven lange tijd hebben beperkt.

Waterstoftransport voor essentiële chemicaliën

Terwijl de chemische industrie haar transitie naar koolstofarme activiteiten versnelt, blijven duurzame alternatieven voor dieseltransport beperkt, met name voor ADR-geclassificeerde producten zoals natronloog en zoutzuur. Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om waterstoftrucks in te zetten voor het veilige transport van essentiële chemicaliën.

In februari 2026 zijn Nobian en VERVAEKE gestart met een samenwerking rond een pilot met een waterstoftruck, om een belangrijke belemmering weg te nemen voor de inzet van emissievrije trucks in de ADR-geclassificeerde chemische logistiek.

Dankzij de lange actieradius van waterstof, de snelle tanktijden en het lagere voertuiggewicht ten opzichte van batterij elektrische trucks, kan de nieuwe waterstoftruck veilig en efficiënt een breed scala aan essentiële chemicaliën van Nobian in grote volumes vervoeren. De pilot vormt een betekenisvolle stap in het terugdringen van Nobians transportgerelateerde CO₂ uitstoot.

Emissievrij transport

De driejarige pilot start op routes in de regio Rotterdam en kan worden uitgebreid naarmate het netwerk van waterstoftankstations verder groeit. De truck zal naar verwachting ongeveer 100.000 kilometer per jaar rijden, een dieseltruck vervangen en daarmee een geschatte CO₂‑reductie van circa 88,5 ton per 100.000 kilometer realiseren. Door dit project gezamenlijk te ontwikkelen, onderstreept Nobian zijn inzet om duurzame, emissiearme logistiek voor chemische producten te versnellen.

“Deze waterstofpilot sluit perfect aan bij onze duurzaamheidsambities en versterkt onze langdurige samenwerking met VERVAEKE,” zegt Rein Hendriks, Director Business Planning bij Nobian. “Met deze pilot laten we zien dat we concrete stappen zetten richting een toekomstbestendige, emissievrije logistieke keten. Naarmate de waterstofinfrastructuur verder groeit en de technologie zich ontwikkelt, zien we grote kansen voor waterstof als veilige en emissiearme oplossing voor het transport van gevaarlijke stoffen.”

“Bij VERVAEKE geloven we dat innovatie en veiligheid hand in hand moeten gaan, zeker in de chemische logistiek,” aldus Frédéric Derumeaux, CEO van VERVAEKE. “Onze samenwerking met Nobian is een belangrijke stap richting schoner en toekomstbestendig transport. Waterstof biedt duidelijke voordelen ten opzichte van elektrische trucks voor lange afstanden. Deze pilot laat zien dat emissievrije logistiek in vloeibaar bulktransport niet alleen mogelijk is, maar ook een realistisch alternatief vormt.”

Voor Nobian is de waterstoftruck een logische stap. Het bedrijf ondersteunde eerder de bouw van de ms Antonie, het eerste binnenvaartschip in Nederland dat is ontworpen om transport op groene waterstof mogelijk te maken. Het schip is bedoeld voor het vervoer van zout zonder CO₂‑uitstoot en is ontwikkeld met partners, waaronder Nedstack, Lenten Scheepvaart, Concordia Damen en NPRC.

Samen markeren deze projecten belangrijke mijlpalen in het opschalen van waterstofgedreven logistiek en weerspiegelen zij Nobians voortdurende inzet om emissiearm transport verder te ontwikkelen.

Foto: De eerste ADR-goedgekeurde waterstoftruck in Nederland. V.l.n.r.: Rein Hendriks, Director Business Planning (Nobian), Frédéric Derumeaux, CEO (VERVAEKE), Pim Rog, Managing Director (VERVAEKE NEDERLAND).