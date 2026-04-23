Lidl Nederland start vandaag als eerste supermarkt in Europa met een bijzondere pilot om voedsel dat niet langer geschikt is voor menselijke consumptie om te zetten in hoogwaardig circulair veevoer. Met dit initiatief zet de supermarktketen een systeemverandering in de keten in gang: reststromen worden niet langer gezien als afval, maar als waardevolle grondstof. Jaarlijks verwacht de supermarkt hiermee maar liefst 10 miljoen kilo aan voedselverspilling te voorkomen, een besparing die gelijkstaat aan ruim 330 volgeladen vrachtwagens.

De pilot: van supermarkt naar boerderij

Gedurende vier weken zamelen tien Lidl-supermarkten hun onverkochte voedselproducten apart in. Het gaat om producten die niet meer verkocht kunnen worden en ook niet geschikt zijn voor de Voedselbank, zoals groente en fruit, maaltijdsalades en graanproducten. Waar deze stromen normaal gesproken worden vergist voor de productie van biogas, worden ze nu verwerkt door samenwerkingspartner FeedValid tot circulair veevoer. Lidl en FeedValid waarborgen samen de kwaliteit van het circulaire veevoer en toetsen het proces zorgvuldig aan de voedselveiligheidseisen.

10 miljoen kilo minder voedselverspilling per jaar

Het tegengaan van voedselverspilling begint bij het optimaal benutten van reststromen. Lidl zet voedsel dat niet langer geschikt is voor menselijke consumptie daarom niet laagwaardig in, maar verwerkt het tot een toekomstgerichte voedselbron voor de veehouderij. Door deze reststromen hoogwaardig te hergebruiken als diervoeding wordt de afhankelijkheid van traditioneel veevoer zoals soja of maïs verminderd. Dit verlaagt de druk op schaarse landbouwgrond en vermindert voedselverspilling.

Van reststroom naar grondstof

In de levensmiddelenindustrie is het verwerken van mono-reststromen (zoals bakkerijproducten) tot veevoer al langer gebruikelijk. Lidl zamelt al jaren overgebleven broodproducten apart in om in te zetten als veevoer. Nu is Lidl de eerste supermarkt die ook gemengde stromen zoals maaltijdsalades, fruit en graanproducten apart inzamelt om te verwerken tot veevoer.

Strikte waarborging en voedselveiligheid

Deze systeemverandering vindt plaats in nauwe afstemming met de NVWA en het ministerie van LVVN. Daarnaast zet PreZero, zusterbedrijf van Lidl, haar expertise in door mee te kijken en te adviseren over de mogelijkheden om deze innovatie verder richting te geven, zoals een goede bron- en nascheiding van het overgebleven voedsel bestemd voor veevoer.

“Voedselveiligheid is de basis maar de impact is onze drijfveer,” aldus Esmée van Veen, manager duurzaamheid bij Lidl. “Door onze krachten te bundelen met de expertise van FeedValid, transformeren we reststromen die voorheen onbenut bleven tot hoogwaardig veevoer. Samen laten we zien dat systeemverandering in de supermarktsector echt mogelijk is.”

Ambitie 2030

De pilot is een cruciale stap in de doelstelling van Lidl om in 2030 de voedselverspilling met 50% te verminderen ten opzichte van 2018. Door de keten te sluiten neemt de supermarkt haar verantwoordelijkheid in de transitie naar een circulaire economie en een toekomstbestendige veehouderij.