Lidl introduceert duurzame chocoladereep ‘Way to Go’

Lidl brengt een eigen duurzame ‘Way to Go’ chocoladereep op de markt, in de smaken puur, melk, karamel & zeezout en kokos & pecan. Lidl werkt continu aan de verduurzaming van producten om deze toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Zo is er een ruim bio-assortiment, volop keuze in producten met het Beter Leven keurmerk, Rainforest Alliance en Fairtrade bananen en is de vis MSC of ASC gecertificeerd. Met deze chocoladereep neemt Lidl de volgende stap. De Way to Go repen liggen vanaf nu in alle Lidl-filialen.

De cacao voor de Way to Go repen wordt rechtstreeks van de boeren van Fairtrade coöperatie Kuapa Kokoo in Ghana ingekocht. Door een extra premie bovenop de Fairtrade premie aan Kuapa Kokoo te betalen, kunnen boeren werken aan het verhogen van hun inkomen. Met de premie wordt geïnvesteerd in verschillende projecten, zo kunnen boeren ook inkomsten verwerven uit andere activiteiten en hun cacao-opbrengst op duurzame wijze verhogen. Hierdoor worden cacaoboeren minder afhankelijk van de cacao-opbrengst alleen en versterken ze hun positie.

De extra premie die Lidl betaalt bovenop de Fairtrade premie is de zogeheten ‘income improvement premie’. Zo pakt de supermarktketen een grote uitdaging in de keten aan. Op dit moment is al alle chocolade bij Lidl reeds gecertificeerd met UTZ, Rainforest Alliance of Fairtrade. Met de introductie van Way to Go laat de supermarktketen zien dat ook stappen bovenop certificering mogelijk zijn, door met alle betrokken schakels in de keten nauw samen te werken.

“De uitdagingen in de cacao zijn nog steeds heel groot. De meerderheid van de cacaoboeren leeft in extreme armoede. We waarderen dan ook deze eerste stap van Lidl om een extra premie te betalen om zodoende toe te werken naar een leefbaar inkomen voor boeren.” Aldus Alien Huizing Supply & Development Manager, Stichting Max Havelaar.