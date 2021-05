Lidl en Kipster laten broertjes legkippen opgroeien

Waar legkippen zijn, komen evenveel haantjes ter wereld. Het is gebruikelijk om ze direct te doden, want hanen leggen (uiteraard) geen eieren. Pluimveehouder Kipster laat broertjes van legkippen wel opgroeien. Na een leven van zo’n 100 dagen* gaan ze naar de slacht. Van het vlees, met 3 sterren Beter Leven keurmerk, maakt Kipster gehaktballetjes. Ze zijn vanaf deze week te koop bij Lidl.

Leg- en vleeskippen: gescheiden werelden

De legkip kun je zien als een marathonloper: zo lang mogelijk dient ze zoveel mogelijk eieren te leggen. Vleeskippen zijn sprinters: ze dienen zo snel mogelijk zo hard mogelijk te groeien. In tegenstelling tot vleeskippen hebben legkippen maar weinig vlees op de botten. Dat maakt het vlees van de haantjes uit de eierwereld beduidend duurder dan dat van vleeskuikens. Legkippen consumeren in vergelijking tot hun soortgenoten uit de vleessector nu eenmaal meer voer om dezelfde hoeveelheid vlees aan te zetten. Meer voer betekent ook nog ’s meer druk op het milieu.

Oplossing haantjesprobleem

De haantjes van Kipster eten voer dat gemaakt is van reststromen uit de voedingsindustrie, zoals gebroken beschuiten. Met dit circulaire voer verkleint Kipster de milieudruk van hun eieren en vlees. Kipsterkippen waarderen organische reststromen op tot hoogwaardige voedsel voor mensen. Zo leveren de hanen en de hennen een bijdrage aan de strijd tegen voedselverspilling, terwijl een reguliere vleeskip het circulaire voer in deze vorm niet of nauwelijks aankan. Kipster is de enige commerciële pluimveehouder ter wereld die erin slaagt een compleet reststromen-voer voor kippen te maken. De 3 Sterren Beter Leven kipballetjes, gemaakt van hanen- en hennenvlees, zijn bij Lidl verkrijgbaar voor € 2,69 per 240 gram.

Quirine de Weerd, manager duurzaamheid Lidl Nederland: “We willen graag onze klanten kennis laten maken met innovatieve producten. Aan het ontwikkelen van smakelijke vleesproducten uit de eiersector werkt Lidl Nederland graag mee. Deze innovatie past in onze continue zoektocht naar het tegengaan van verspilling.”

Ruud Zanders, oprichter Kipster: “Er wordt nu gebroed op alternatieven voor het doden van kuikentjes. Bijvoorbeeld door in het ei te kijken om vervolgens het leven van de mannelijke kuikens vroegtijdig te beëindigen. Kipster volgt deze ontwikkelingen uiteraard, maar dat ontslaat ons nog niet van de verantwoordelijk om nu iets te doen aan het haantjesprobleem. En als mensen kip willen eten, waarom dan niet gewoon het haantje? Consumeren we de kippen die toch al leven in de eiersector, dan hoeven er minder kuikens geboren te worden in de vleessector.”

Frederieke Schouten, dierenarts en directeur Dier&Recht: “De veestapel bestaat uit specialisten. Een legkip is eierproducent, een koe of geit is melkproducent. Dat leidt tot ongewenste dieren die als hinderlijke bijvangst worden gezien: haantjes, kalfjes, bokjes. Hierin zijn we doorgeschoten en we zouden het moeten terugdraaien. Heel goed dat de Kipsterhaantjes niet worden vergast, maar een leven krijgen.”

*Een gangbare vleeskip leeft 42 dagen, een biologische zo’n 75.