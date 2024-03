Het biologische merk Leev heeft zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Het merk is bekend om haar voedzame alternatieven voor ontbijt, lunch en tussendoortjes en is verkrijgbaar in diverse supermarkten. Leev is sinds begin dit jaar klimaatneutraal in haar eigen operatie en streeft naar 35% reductie in haar zogenaamde Scope 3 emissies in 2030. Tevens is het bezig met het behalen van het B Corp certificaat.

Impact maken

Leev bestaat al 15 jaar en heeft sinds haar oprichting een duurzame missie: beter zorgen voor elkaar en de natuur om ons heen. Van begin af aan heeft men de focus op biologische voeding, waardoor het een prominente partner is geworden van diverse nationale en internationale retailers. Het management van Leev beseft echter, dat enkel dit gedachtegoed samen met biologische voeding tegenwoordig niet genoeg is om voldoende verschil te maken en gaat extra stappen zetten. Aart-Jan Knauff, directeur en mede-eigenaar van Leev, “We deden veel dingen goed, vanuit onze drijfveer voor biologisch en goede voeding. Door wetgeving en vragen vanuit retailers merken we, dat we nu extra stappen moeten zetten om onze koplopersrol te blijven waarmaken. We hebben ons bijvoorbeeld recent gecommitteerd aan SBTi en willen lekkere, biologische voeding toegankelijker maken voor het brede publiek.”

Volledige ketentransparantie

Samen met duurzaamheidsstrateeg Wouter Staal is inmiddels een stevige, duurzame basis neergezet. Leev meet nu haar gehele operatie door en kan met kleine aanpassingen al klimaatneutraal opereren. Daarnaast is met CarbonCloud een start gemaakt om alle producten door te meten op emissies, land- en watergebruik. Staal zegt hierover: “Door volledige ketentransparantie zien we waar Leev haar impact kan vergroten. Vanuit deze, concreet gemaakte uitgangspunten kan Leev gesprekken voeren met haar toeleveranciers, tot aan de boeren toe, om samen gerichte maatregelen ter verbetering te treffen. Vaak gaat het om bewustwording; we merken dat de actie én intrinsieke motivatie dan vanzelf volgt. Dit is prachtig om te zien.”

Geheel plantaardig

Leev kan door de nieuwe inzichten in haar productieketen nauwer samenwerken met haar partners én tegelijkertijd bijdragen aan de uitdagende doelen van haar afnemers. Aart-Jan vervolgt: “We zijn bezig om geheel plantaardig te worden, naast biologisch. Dat is een extra uitdaging want smaak en structuur gaan boven alles. Maar we zagen dat de dierlijke ingrediënten een flink negatieve impact hadden. Dit brengt hele nieuwe inzichten mee, waardoor we ook onze productontwikkeling beter tegen het licht kunnen houden met veel scherpere doelen. Door deze verduurzaming te integreren in onze bedrijfsstrategie kunnen we onze afnemers voorzien van de juiste data en samenwerken naar een mooiere toekomst.”

Naast geheel biologisch en plantaardig, een klimaatneutrale eigen operatie en flinke reductiedoelen op haar keten, is Leev ook bezig met het verkrijgen van het B Corp certificaat. Dit alles heeft als doel om haar initiële drijfveer, het goed doen voor mens en natuur, extra kracht bij te zetten.

Over Leev

Met innoverende en smaakvolle producten, die ook nog eens biologisch zijn, zet het team van Leev zich in voor een betere Leevwereld. Leev wil met haar kleurrijke, positieve boodschap motiveren en inspireren om samen onze Leevwereld elke dag een stukje mooier te maken.