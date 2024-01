Online bloemist bloomon, onderdeel van Bloom & Wild Group, mag zich vanaf vandaag B Corp™ noemen. Met deze certificering laat het bedrijf zien dat het op de goede weg is naar een duurzamere en socialere bedrijfsvoering. bloomon is hiermee deel van de B Corp community, bestaande uit 355 B Corps in de Benelux, uit 82 verschillende branches.

Benefit for all

B Corp staat voor ‘benefit for all’. De B Corp community bestaat uit bedrijven die zich actief inzetten ten goede van mensen, leefgemeenschappen en de planeet. Een B Corp moet voldoen aan hoge, geverifieerde normen op het gebied van sociale- en milieu-impact, accountability en transparantie. bloomon is beoordeeld op alle aspecten van het bedrijf; van werknemers tot leveranciers en klanten.

Sibbe Krol, Director of Sustainability bij Bloom & Wild Group, vertelt: “We zijn trots dat we nu onderdeel zijn van een netwerk van bedrijven die zich inzetten om op een duurzame manier te ondernemen. We zijn een B Corp geworden om onszelf uit te dagen, te weten waar we staan en om het in de nabije toekomst nog beter te doen. We hebben nog veel ideeën en wensen om meer impact te maken in onze sector en om daar effectief verandering in aan te brengen moeten we samenwerken. Daarom delen we transparant wat we doen en waar we heen willen.”

Duurzame bijdrage

Sinds vier jaar is bloomon officieel klimaatneutraal gecertificeerd via Climate Neutral Group (B Corp). bloomon gebruikt een carbon footprint per bloemsteel om met een zo laag mogelijke impact bloemen in te kopen. De online bloemist is lid van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), een samenwerkingsverband van verschillende spelers in de bloemensector en NGO’s zoals het WNF. Samen werken ze aan een duurzame bloemensector, wat betekent dat bloomon zoveel mogelijk bloemen inkoopt die voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van milieubescherming, arbeidsomstandigheden en landbouwpraktijken (GAP). Zo is recent een 100% Fairtrade boeket aan de collectie toegevoegd ter viering van het behaalde B Corp certificaat. Nu bloomon zich officieel B Corp mag noemen, zal het bedrijf zich gaan richten op het vergroten van haar positieve impact, op basis van de vijf impact thema’s van de B Impact Assessment.

Om biodiversiteit te promoten, biedt het bedrijf sinds 2020 meerdere boeketten aan die bestaan uit 100% biologische bloemen, waarbij bij iedere verkochte bos wordt gedoneerd aan stichting The Pollinators. Samen met biologische kwekers werkt bloomon er hard aan om het aanbod van biologische boeketten uit te breiden.

Impact score: 106,5 punten

Minimaal 80 punten zijn er nodig voor een bedrijf om zichzelf B Corp te mogen noemen en bloomon heeft als onderdeel van Bloom & Wild Group 106,5 punten behaald. Aan de certificering ging het uitgebreide ‘B Impact Assessment™’ vooraf, waar je de positieve impact van je bedrijf mee in kaart brengt. Dit is een uitgebreid onderzoek verdeeld over vijf thema’s: maatschappij, milieu, klanten, medewerkers en goed bestuur. Elke drie jaar moeten B Corps opnieuw certificeren om te controleren of het bedrijf nog steeds aan de gestelde eisen voldoet en om de progressie te waarborgen.

Tessa van Soest, directeur B Lab Benelux: “Met plezier verwelkomen we bloomon in de B Corp community. Het voornemen van bloomon om te werken aan voortdurende verbetering en de inspanningen om kwekers en andere leveranciers hierin mee te nemen is een mooie toevoeging aan de B Corp community. We kijken uit naar bloomon’s toekomstige stappen in hun duurzaamheidsreis.”