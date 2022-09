Le Frique introduceert een duurzame culinaire 100% plantaardige frikandel: Le Frique Veganique. Le Frique heeft deze vegan variant ontwikkeld vanuit de overtuiging dat steeds meer consumenten een keuze willen hebben en bewust minder vlees gaan eten. Hiernaast was er nog geen volwaardig culinair plantaardig alternatief van de bekende frikandel op markt.

Le Frique Veganique is 100% plantaardig en heeft 100% de hoogwaardige smaakbeleving van de Le Frique frikandel.

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van de nieuwe plantaardige frikandel is ook gekeken naar een duurzaam productieproces. Frank, mede-oprichter van Le Frique: “Bij de ontwikkeling van de Le Frique Veganique hebben wij bewust gekeken naar de duurzaamheid en afkomst van de grondstoffen. Daarom bevat onze plantaardige variant geen soja en palmolie. Le Frique Veganique bestaat voor een groot deel uit gedroogde jackfruit, die in Oost-Afrika wordt geproduceerd. Hierbij wordt lokaal samengewerkt met vrouwelijke ondernemers en wordt er extra werkgelegenheid gecreëerd. Omdat de jackfruit eerst wordt gedroogd, kan er tot 8 keer zoveel van de vrucht per container worden vervoerd. Dit betekent een lagere CO2 footprint. ”

De komst van deze frikandel is ook goed nieuws voor mensen met een glutenallergie: Le Frique Veganique is glutenvrij.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van de plantaardige Le Frique stond voorop dat deze dezelfde structuur en intense smaak van de vleesvariant moest krijgen. Door de nauwe samenwerking van Le Frique met onze leveranciers is dit goed gelukt. Le Frique Veganique is 100% plantaardig en 100% herkenbaar als een echte Le Frique.

Over Le Frique

Le Frique is in 2019 opgericht door voormalig bankier Frank Tjepkema en voormalig ICT- consultant Pieter Stevense vanuit het idee dat er een hoogwaardig alternatief moest komen op de bestaande frikandel. Waarom? Nou gewoon, omdat die er nog niet was maar vooral omdat de frikandel als meest gegeten snack een kwalitatieve, culinaire neef verdient.