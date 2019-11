Landal GreenParks en Natuurmonumenten creëren unieke natuurbeleving

Marker Wadden, de nieuwe eilandengroep in het Markermeer, is een initiatief van Natuurmonumenten. Het is een van de grootste natuurherstelprojecten in Europa. Alleen het Haveneiland van Marker Wadden is toegankelijk voor publiek. In de havenkom liggen vier eilandhuisjes, die verhuurd zullen worden door Landal GreenParks. Vanaf voorjaar 2020 kunnen gasten er voor een kort verblijf gebruik van maken. De verhuuropbrengsten vloeien geheel terug naar de natuur.

Het Haveneiland biedt prachtige uitzichten en lange wandel- en vlonderpaden, een uitkijktoren en vogelkijkhutten. Op dit onbewoonde eiland ben je midden in de natuur en ver weg van het drukke dagelijkse leven. In een kleine nederzetting zijn voorzieningen voor de ontvangst van bezoekers, zoals een eilandpaviljoen, gebouwtjes voor het beheer en toezicht, en een onderzoekstation. De vier kleine eilandhuisjes die bij de havenkom liggen, zijn duurzaam ingericht door Ikea en geheel energieneutraal. Voor Natuurmonumenten was het vanzelfsprekend dat Landal als expert op het gebied van duurzame vakanties de verhuur verzorgt. Voor Landal GreenParks staat het ontdekken en beleven van de natuur voorop en de kans mee te investeren in onderzoek en natuurbehoud. Landal verdient niets aan de Marker Wadden, alle opbrengsten komen ten goede aan de natuur.

De beide directeuren van Natuurmonumenten en Landal GreenParks, Marc van den Tweel en Dirk Anbeek, namen een kijkje in het nieuwe natuurgebied. “We zijn enorm trots dat we nu opnieuw een bijdrage mogen leveren aan nieuwe natuur. Wij voelen ons nauw met de natuur verbonden en kunnen gasten met Landal Marker Wadden een beleving bieden ver weg van alles, midden in de natuur,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Dankzij de samenwerking met Natuurmonumenten hebben we hier duurzaam gebouwde energieneutrale eilandhuisjes kunnen realiseren. Die zijn straks voor iedere natuurliefhebber te boeken via onze website. Met Natuurmonumenten is afgesproken dat de volledige huuropbrengsten en de reserveringskosten ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van de natuur en onderzoek in dit schitterende gebied.”

Directeur Marc van den Tweel van natuurmonumenten: “Natuur beschermen doe je samen met liefhebbers van de natuur. Daarom waarderen wij een goede samenwerking met Landal GreenParks, zodat meer mensen op een unieke manier de natuur kunnen beleven en er ook aan bijdragen.”

Natuurmonumenten heeft de ambitie om van Marker Wadden een grote eilandengroep te maken van 10.000 hectare, die wordt aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Samen met Rijkswaterstaat wordt de natuur in het Markermeer hersteld en komt er nieuwe leefruimte voor vogels en vissen, maar ook voor mensen die hier kunnen uitwaaien. Het Haveneiland van Marker Wadden is open voor publiek. Het eiland is nog in ontwikkeling. De vier eilandhuisjes komen volgend voorjaar in de verhuur, dan hervat ook de veerboot die tot vorige maand regelmatig bezoekers naar het eiland bracht, de afvaarten.

Strategisch partnerschap

Marker Wadden is niet het eerste samenwerkingsproject van Natuurmonumenten en Landal GreenParks. Beide organisaties hebben sinds 2005 een strategisch partnerschap. Samen met Natuurmonumenten plantte Landal GreenParks eerder al duizenden bomen om nieuwe bossen aan te leggen. Dit jaar is op parken van Landal GreenParks in totaal 35.000 m2 bloemenweides gecreëerd in het kader van de Wilde Bloemen Campagne van Natuurmonumenten om de biodiversiteit te helpen herstellen en trad Landal GreenParks toe als hoofdsponsor van het OERRR-kinder-programma van Natuurmonumenten.

Gezamenlijke ambitie

Landal GreenParks en Natuurmonumenten hebben samen de ambitie om mensen een onvergetelijke ervaring in de natuur te geven. Door met elkaar een positieve impact op de natuur te realiseren, creëren zij de natuurbeschermers van de toekomst.

Meer informatie over het project Marker Wadden staat op www.markerwadden.nl