Lancering partnerschap voor duurzame Belgische chocolade

Belgische chocolade nog beter en nog duurzamer maken. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Belgische chocolade- en retailsector, ’middenveld, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Onder impuls van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ondertekenden ze vandaag in Antwerpen Beyond Chocolate, een partnerschap voor duurzame Belgische chocolade. Ze engageren zich onder meer om kinderarbeid aan te pakken, ontbossing tegen te gaan en te zorgen voor een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducenten.

Belgische chocolade staat in binnen- en buitenland bekend als een hoogstaand kwaliteitsproduct. Maar naast de beste kwaliteit moeten consumenten van Belgische chocolade ook maximaal kunnen rekenen op de duurzaamheid van het product. Daarom nam vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo het initiatief voor Beyond chocolate, een partnerschap dat inzet op duurzame Belgische chocolade. Duurzaamheidsorganisaties The Shift en IDH Sustainable Trade Initiative speelden een coördinerende rol bij de totstandkoming van Beyond Chocolate. De ondertekening vond plaats in Chocolate Nation, het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld, waar chocoladeliefhebbers vanaf januari 2019 in een multi-sensorele reis alles over Belgische chocolade te weten zullen komen.

Brede groep ondertekenaars

Naast sectorfederatie Choprabisco engageren ook retailketens Delhaize, Aldi, Lidl, Carrefour en Colruyt Group zich voor hun huismerken. Ook Belgische universiteiten, gouvernementele en niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, impactinvesteerders en vakbonden ondersteunen het nieuwe partnerschap en gaan vanop hun eigen werkterrein bijdragen aan duurzame Belgische chocolade. Ook producenten van niet-Belgische chocolade komen mee aan boord. Dat is belangrijk, want om Belgische chocolade duurzamer te maken en echte succesverhalen te kunnen schrijven moet elke actor in de keten meewerken.

Alexander De Croo: “We genieten allemaal graag van onze lekkere Belgische chocolade. In binnen- en buitenland heeft Belgische chocolade een ijzersterke reputatie. Door nog meer aandacht te geven aan duurzaamheid doen we onze chocolade nog meer smaken. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat de hele Belgische chocoladesector, de grote retailers, ngo’s, vakbonden, sociale impactinvesteerders en universiteiten hier mee zijn schouders onder zet.”

Jos Linkens, voorzitter Choprabisco, de Koninklijke Belgische vereniging van de chocolade-, praline-, biscuiterie- en suikergoedindustrie : “Belgische chocolade is wereldwijd gekend en geliefd omwille van zijn superieure kwaliteit. Sinds jaren streven we ook naar een verduurzaming van de complexe cacaoketen. Dankzij het Beyond Chocolate-initiatief van minister De Croo zetten we grote stappen voorwaarts. We zijn dan ook trots onze handtekening te kunnen zetten onder dit partnerschap waarbij alle stakeholders samen werken aan een volledige verduurzaming van de Belgische chocoladesector.”

Het partnerschap staat open voor bijkomende ondertekenaars die de engagementen mee willen waarmaken.

Reeks concrete engagementen

Met Beyond Chocolate engageren alle ondertekenaars zich om samen te werken rond een hele reeks uitdagingen op het vlak van duurzame chocolade, zoals het aanpakken van ontbossing, kinderarbeid en een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducten.

Concreet betekent dit dat alle Belgische chocolade, geproduceerd of verhandeld in België, uiterlijk eind 2025 voldoet aan een relevante certificeringsstandaard of geproduceerd is met cacaoproducten van bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s.

Ook de afspraken tussen overheden en privépartners die vallen binnen het Cocoa & Forests Initiative moeten tegen uiterlijk eind 2025 volledig gerespecteerd zijn. Het gaat dan vooral om het beëindigen van ontbossing in de twee grootste cacao producerende landen Ghana en Ivoorkust. De ontbossing als gevolg van cacaoproductie voor de Belgische chocoladesector moet uiterlijk in 2030 stoppen. Tegen dan moeten alle cacaoproducenten minimaal een leefbaar inkomen verdienen.

Resultaat van Belgische SDG Charter

Beyond Chocolate bouwt verder op het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling. Dat werd twee jaar geleden gelanceerd en brengt de privésector, middenveld en overheid samen rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Belgische chocolade – enkele cijfers

België is één van de grootste importeurs van cacaobonen. Via de haven van Antwerpen komen elk jaar meer dan 300.000 ton cacaobonen ons land binnen.

België is na Nederland en Duitsland de grootste importeur van cacaobonen in Europa. De haven van Antwerpen is niet alleen belangrijk voor de Belgische chocoladesector, maar is ook een belangrijke invoerhaven van cacaobonen voor de industrie in Duitsland, Nederland, Frankrijk en andere EU-landen.

De Belgische chocoladesector is goed voor een jaarlijkse omzet van bijna 5 miljard euro. Er zijn circa vijfhonderd bedrijven actief in de cacaoverwerkende industrie en chocoladesector actief, variërend van grote multinationals tot kmo’s en ambachtelijke chocolatiers.

Jaarlijks wordt bijna 600.000 ton geëxporteerd door de Belgische chocolademakers, zowel naar omringende EU-landen als naar de VS en Japan. Hiermee is België de op één na grootste chocolade-exporteur ter wereld.

Huidige ondertekenaars

Chocoladesector

Choprabisco

Puratos (Belcolade)

Barry-Callebaut

Cargill

Mars Belgium

Mondelez

ZOTO

Toney’s Chocolonely

Publieke sector

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Didier Reynders, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken

Marie-Christine Marghem, minister van Duurzame Ontwikkeling

Enabel – Trade For Development Center

BIO Invest

Ngo’s

WWF

Trias

Oxfam

Wereldwinkels

Rikolto

Retailsector

Lidl

Aldi

Colruyt Group

Ahold/Delhaize

Carrefour

Kennisinstellingen

VLIR-UOS

Universiteit Gent

KU Leuven

Vrije Universiteit Brussel

Universiteit Antwerpen

Univeriteit Hasselt

ARES

Vakbonden

ACV/CSC

ACLVB/CGSLB

ABVV/FGTB Horval

Sociale impactinvesteerders

Incofin

Alterfin

BIO Invest

Oikocredit

Kampani

Labels en lidorganisaties labels