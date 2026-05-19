Dutch Green Building Council (DGBC) en Building Research Establishment (BRE) hebben hun langdurige samenwerking verlengd met een nieuwe licentieovereenkomst voor BREEAM‑NL. Daarmee blijft DGBC de komende jaren de ‘National Scheme Operator’ (NSO) voor BREEAM‑NL. De overeenkomst bouwt voort op een partnerschap dat in 2009 begon en bevestigt de gezamenlijke ambitie om BREEAM-NL te behouden als toonaangevend duurzaamheidsinstrument voor de gebouwde omgeving in Nederland.

Stabiele basis voor verdere ontwikkeling

Met de vernieuwde overeenkomst versterken DGBC en BRE hun samenwerking en creëren ze langdurige stabiliteit voor de doorontwikkeling van BREEAM‑NL. Beide organisaties zetten zich in om het instrument relevant, toegankelijk en impactvol te houden voor marktpartijen en andere betrokkenen.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het verbeteren van de toegankelijkheid van BREEAM‑NL. DGBC en BRE blijven zich inzetten om drempels te verlagen en de toegevoegde waarde voor de sector te vergroten. Daarmee stimuleren ze bredere toepassing en versnellen ze de verduurzaming van gebouwen en gebieden.

Internationaal kader, vertaald naar de Nederlandse praktijk

BREEAM is internationaal erkend als een robuust en wetenschappelijk onderbouwd duurzaamheids­certificeringssysteem. Het wordt toegepast in meer dan honderd landen. BRE ontwikkelt en beheert het systeem en biedt een wereldwijd consistent kader dat kan worden aangepast aan nationale contexten.

Als National Scheme Operator vertaalt DGBC dit internationale kader naar Nederlandse wet‑ en regelgeving, marktbehoeften en duurzaamheidsprioriteiten. Zo blijft BREEAM‑NL aansluiten op de mondiale standaard én relevant voor de Nederlandse praktijk. Die balans vormt een belangrijke kracht van het langdurige partnerschap tussen DGBC en BRE.

Samen verder bouwen aan BREEAM‑NL

Met de vernieuwde licentie bevestigen DGBC en BRE hun gezamenlijke inzet om BREEAM‑NL continu te versterken voor de Nederlandse markt.

“Met de verlenging van ons partnerschap met BRE borgen we de continuïteit en toekomstbestendigheid van BREEAM‑NL in Nederland, ” zegt Rudy van der Helm, Manager BREEAM‑NL en Certificering bij DGBC. “Het stelt ons in staat om het instrument samen met de markt verder te ontwikkelen, terwijl we drempels voor gebruik verlagen en de positieve impact op de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden vergroten.”

Ook BRE benadrukt het belang van sterke National Scheme Operators voor lokale impact.

“DGBC is al jarenlang een betrokken en invloedrijke partner binnen BREEAM,” zegt Florence Owens, BREEAM Partnerships Manager bij BRE. “Deze vernieuwde overeenkomst onderstreept onze gedeelde inzet voor het leveren van geloofwaardige, wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsstandaarden die bijdragen aan de transitie naar een duurzamere en klimaatbestendige gebouwde omgeving.”

Met deze nieuwe overeenkomst leggen DGBC en BRE een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van BREEAM‑NL in Nederland.

Beeld DGBC: v.l.n.r. Martijn Vlasveld (Head of Sustainability Europe en Portefeuillemanager, Edmond de Rothschild REIM; bestuurslid DGBC), Rudy van der Helm (Manager BREEAM‑NL en Certificeringen, DGBC), Florence Owens (BREEAM Partnerships Manager, BRE), Brigit Gerritse (Algemeen directeur, DGBC) en Tom Wilson (Director, Building Performance Services Product, Sales and Data, BRE).