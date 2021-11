La Trappe en BrewDog steunen samen Made Blue met limited edition

La Trappe brengt in samenwerking met de Schotse brouwerij BrewDog een limited edition-bier uit: Practise What You Preach. Met Practise What You Preach ondersteunen ze samen Made Blue dat strijdt voor schoon drinkwater voor iedereen in de wereld.

Practise What You Preach; where monks meet punks De samenwerking tussen La Trappe en BrewDog is er eentje van ‘where monks meet punks’: twee werelden die in communicatie en bierstijlen stevig van elkaar verschillen. Toch vonden ze elkaar in een gedeelde ambitie: de wereld beter doorgeven. Voor beiden hoort daar het streven naar schoon drinkwater onlosmakelijk bij. Zo bouwde de abdij (merkeigenaar van La Trappe) enkele jaren geleden de Biomakerij, een ecologische waterzuivering die het afvalwater van de abdij en brouwerij zuivert. BrewDog gaat in 2022 een vergelijkbare waterzuivering bouwen en heeft in de afgelopen jaren zijn waterverbruik al met 37% verminderd.

Made Blue

Met Practise What You Preach is schoon water ook het doel, want de opbrengsten komen ten goede aan Made Blue. Dit is een initiatief dat drinkwater beschikbaar maakt voor iedereen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zo kan Made Blue met de opbrengst van Practise What You Preach bijna vijfduizend mensen in ontwikkelingslanden tien jaar lang voorzien van schoon drinkwater.

Limited edition

Practise What You Preach is een hartverwarmende Quadrupel met Schotse heidehoning en Amerikaanse hopsoorten. Het is vanaf 11 november 2021 in gelimiteerde oplage exclusief verkrijgbaar bij het Proeflokaal, de Kloosterwinkel, in een aantal horecalocaties en bij Colruyt. Broeder Isaac van Brouwerij de Koningshoeven: “Deze bijzondere samenwerking zorgt niet alleen voor een heerlijk bier, maar ook voor een grote maatschappelijke bijdrage. Ook al staan merken soms ver uit elkaar, wij laten zien dat het bundelen van krachten tot prachtige ideeën kan leiden met

een resultaat waar je vol overtuiging achter kunt staan.”