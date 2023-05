Voor elke Hotelgift cadeaukaart die wordt verkocht en besteed, doneert Experiencegift 1000 liter schoon drinkwater aan Made Blue. Dat zet het water dáár in waar dat het meest urgent is. Experiencegift werkt toe naar 150 miljoen liter gedoneerd water aan het eind van 2023.

Experiencegift is een Nederlands bedrijf opgericht in 2014 dat ervaringen cadeau doet in de vorm van cadeaukaarten, onder de labels Hotelgift, Flightgift en Activitygift. De onderneming is actief in meer dan 50 landen. Sinds november 2018 werkt Experiencegift samen met Made Blue om de wereld te voorzien van meer schoon en veilig drinkwater. De onderneming doneert 1000 liter voor elke Hotelgift cadeaukaart die wordt verkocht en besteed. Via Made Blue vindt het water zijn weg over de wereld.

Donatie doel is 150 miljoen liter

Rachael Forster, Content Marketing Lead van Experiencegift: “Onze samenwerking is optimaal, omdat wij aan Made Blue als experts de keuze laten om onze hoeveelheid schoon drinkwater dáár in te zetten waar ze dat het meest nodig vinden. Eind 2022 was de voorlopige stand 100.543.500 liter water die goed terecht is gekomen in ontwikkelingslanden, via de klanten die onze cadeaukaarten kopen en besteden. Ons doel is om 2023 af te sluiten met een gedoneerde hoeveelheid van 150 miljoen liter.”

Meer dan schoon en veilig drinkwater

Omgerekend hebben 1377 mensen gedurende zeker 10 jaar toegang tot schoon en veilig drinkwater door de donaties van Experiencegift. Het bedrijf vult duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen al jarenlang actief in. Door de samenwerking met Made Blue is ook de CO2-uitstoot 704 ton lager en zijn ruim 15-duizend bomen gered van de kap omdat mensen in ontwikkelingslanden geen water meer hoeven te koken. Bovendien is meer dan 1000 ton plastic bespaard dat anders was gebruikt voor waterflesjes in sloppenwijken.

Een liter voor een liter

In het programma Een liter voor een liter spiegelen bedrijven het waterverbruik of juist de waterbesparing van hun product, dienst of gehele organisatie met evenveel liters schoon drinkwater in ontwikkelingslanden, tastbaar en gegarandeerd. Onder de deelnemers zijn veel schoonmaakbedrijven, zoals Vebego en Gom, maar ook fabrikanten van schoonmaakmaterialen, producenten van dranken en bijvoorbeeld Quooker en Hotelgift. Het programma bestaat sinds 2014 en inmiddels sloten internationaal bijna 100 bedrijven aan die structureel doneren.